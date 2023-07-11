Адское пекло ⟩ В 2022 году от жары в Европе умерло более 61 000 человек

Более 61 000 человек погибли из-за жары летом 2022 года, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine в понедельник, 10 июля.

Ученые проанализировали еженедельные данные Eurostat о смертности от всех причин с разбивкой по полу и возрасту за период с 30 мая по 4 сентября. Всего, по подсчетам авторов исследования, за этот период в результате рекордной жары в Европе умерли 61 672 человека. При этом обычный показатель смертности от жары для этого периода в европейских странах составлял 36 000 человек.

В абсолютных значениях больше всего от жары людей погибло в Италии - 18 000 человек, за ней следует Испания с 11 300 смертями, на третьем месте Германия (8 173 смерти), на четвертом - Франция (4 807 смертей).