Два перекрестка улицы Пронкси открыты для движения

При движении по улице Гонсиори в направлении центра города возможен правый поворот на улицу Пронкси. По улице Гонсиори можно проехать до пересечения с улицей Рауа, для движения открыт и отрезок улицы Пронкси между ул. Гонсиори и Рауа.

«Эти перекрестки были закрыты для движения в течение нескольких месяцев, и их открытие облегчит положение как жителей, так и предприятий этого района. Открытие движения возле пожарного депо позволит клиентам и курьерам местных предприятий и заведений проще добираться до места, - сказал вице-мэр Владимир Свет. - Реконструкция улиц Йыэ и Пронкси - это продолжительный проект, который влияет на повседневную жизнь и передвижение большого числа горожан. Однако приятно отметить, что и этот масштабный проект вступает в завершающую фазу - уже осенью горожане смогут наслаждаться современной и безопасной средой в самом центре города».

В ходе масштабной реконструкции улиц Йыэ и Пронкси, которая началась осенью прошлого года, городское пространство, которое было ориентировано главным образом на автомобили, станет современной и безопасной средой, учитывающей интересы всех участников движения. В результате реконструкции улучшатся возможности для передвижения пешеходов, будут построены отделенные от проезжей части велодорожки, а также небольшие благоустроенные уголки для отдыха горожан. На обеих улицах станет больше зеленых насаждений - их украсит аллея из высаженных по обе стороны деревьев. Всего будет высажено 43 новых дерева и 1372 кустарника.