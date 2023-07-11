КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Распад Центристской партии уже не так вероятен, как это было весной

«Лагерь Ратаса/Кийка» счел возможным принять эти деньги, «лагерь Кылварта» стал настаивать на том, что их брать нельзя; нужно просто признать, что в этой дилемме ни для эстонской, ни для русской части электората центристов вовсе нет однозначно правильного выбора. Даже больше того: скорее всего, огромное количество избирателей центристов так и не сформирует на этот счет своей позиции, потому что эта тема их попросту не увлекает.

Танель Кийк. Фото: Kermo Benrot

Исходя из этого можно заключить, что два лагеря «зарубились» в этот раз вовсе не из желания лишний раз мобилизовать симпатии своих сторонников. Объективно говоря, и доводы Ратаса/Кийка, и доводы Кылварта звучат довольно убедительно: Ратас/Кийк стоят на том, что «мировззренческое» пожертвование никак не может навредить репутации центристов, Кылварт настаивает, что недавний тартуский скандал с Пруунсильдом все-таки поставил бы эту репутацию под угрозу.

«Лагерь Ратаса» чувствует себя куда увереннее, чем в марте-апреле

Однако очень трудно вообразить, что эти 300 000 евро - настолько сложная тема, по которой и впрямь нельзя было договориться. Выглядит куда более правдоподобным, что этот «казус» участники внутренней борьбы в партии просто использовали для того, чтобы лишний раз показать свою силу.