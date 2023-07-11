КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Распад Центристской партии уже не так вероятен, как это было весной

Обострение внутреннего противостояния в Центристской партии, формально спровоцированное пожертвованием бизнесмена Парвела Пруунсильда, вновь сделало актуальной тему проведения досрочного съезда партии и выборов нового партийного руководства. Партии снова предрекают неизбежный раскол, однако журналист Павел Соболев считает, что парадоксальным образом как раз сейчас Центристская партия куда менее уязвима, чем это было весной.
В конце прошлой недели в Эстонии вновь создалась благодатная почва для высказывания прогнозов о высоковероятном расколе в рядах Центристской партии и возникновении на ее месте двух самостоятельных политических организаций, распределение нынешних центристов по которым стало бы происходить во многом по этническому признаку. Про эту партию часто говорилось, что ее «эстонское» и «русское» крыло порой стоят на страже довольно далеко отстоящих друг от друга ценностей, и вот теперь, как показалось многим наблюдателям, обстоятельства стали благоприятствовать тому, чтобы каждый «фланг» пошел своей дорогой.
Похожие разговоры пошли и сразу после парламентских выборов, когда на повестку дня всерьез встала тема проведения внеочередного съезда Центристской партии, однако Юри Ратасу тогда удалось отразить попытку «лагеря Михаила Кылварта» организовать досрочный съезд, и эти разговоры, казалось, поутихли до следующего лета. Однако случилось так, что уже нынешним летом вопрос проведения внеочередного съезда опять стал обсуждаться как предельно реальная перспектива, причем в качестве сторонников проведения такого съезда - для него выбраны уже и место, и дата, Пайде и 19 августа - выступает уже не «лагерь Кылварта», а как раз «лагерь Ратаса».
В соперничестве Кылварта и Кийка «национальный вопрос» не имеет особой роли
Пока ситуация выглядит так, что на этом съезде, если он состоится в предполагаемые сроки, за место нового председателя партии поборются Танель Кийк и Михаил Кылварт. Многим людям кажется, что победа одного из них приведет к массовому исходу из партии сторонников второго, при этом особенно вероятным такой сценарий выглядит в глазах многих аналитиков именно в случае победы Кылварта, поскольку она якобы означала бы превращение центристов в т. н. «русскую партию», что было бы сочтено многими эстонцами-центристами маргинализацией организации. В то же самое время нужно признать, что формальный повод для очередного обострения внутренних противоречий в Центристской партии возник вокруг темы, которая никак не является «болезненной точкой» расхождения во взглядах русской и эстонской части электората центристов.
Весной идея проведения досрочного съезда естественным образом возникла на фоне крайне скромного выступления Центристской партии на выборах в Рийгикогу, при этом неудовлетворительность показанного результата как раз было очень легко объяснить тем, что электорат центристов очень неоднороден, что в сложные исторические моменты чревато для партии невозможностью угодить всем, а это неизбежно влечет за собой недостачу голосов.
Вполне логичными выглядели такие объяснения, что многих русскоязычных избирателей центристов не устроил очень громкий голос Центристской партии в поддержку столкнувшейся с российской агрессией Украины, а эстонских, в свою очередь, сильно насторожило сохраняющееся вопреки этому голосу чрезмерно терпимое отношение руководства центристов к тем русскоязычным членам партии, которые на протяжение многих последних лет открыто демонстрировали свою пророссийскую ориентацию. Да, прошлой осенью из партии исключили Михаила Стальнухина, но при этом по списку центристов нынешней весной в Рийгикогу баллотировались депутаты, чья «москвоцентричная» риторика часто звучала даже одиознее стальнухинской.
Таким образом, в марте-апреле действительно можно было констатировать, что в Центристской партии есть предпосылки именно для этнического раскола. Однако сейчас «лагерь Кылварта» и «лагерь Ратаса» сошлись в новой схватке по поводу, который не то что не задевает чьи-либо «национальные чувства», но, пожалуй, вообще не вызывает у большинства избирателей центристов никакого интереса. Русскоязычных избирателей вполне могла бы «завести» какая-то интрига, допустим, в отношении реализации плана перехода на эстоноязычное школьное образование, но никак не вопрос о «чистоте» крупного пожертвования, сделанного партии бизнесменом не самого высокого уровня известности.
Визит Яны Тоом в Москву не вызвал внутрипартийного напряжения
О сложностях перехода на эстоноязычное образование Танель Кийк и Михаил Кылварт как-то особенно много и не говорят в последнее время, а если и говорят, то не так чтобы сильно оппонируя друг другу, - оба достаточно взвешенно выражают обеспокоенность недостатком профессиональных кадров для гладкого проведения «узаконенной» реформы в жизнь. Более того: не возникло между двумя «флангами» партии и сколь-нибудь острой полемики по сиюминутному горячему новостному поводу, который депутат Европарламента Яна Тоом дала своим неожиданным визитом в Россию, в ходе которого она встретилась с ранее высланной из Эстонии пророссийской активисткой.
Юри Ратас в кратком заявлении осудил поведение Яны Тоом, а вот Танель Кийк и Михаил Кылварт, кажется, вообще не комментировали этот вопрос, поскольку от них этого никто не потребовал, а к самостоятельному притрагиванию к этой теме их никак не обязывает их нынешний статус. Наверное, если бы Танель Кийк сейчас метал бы в адрес Тоом громы и молнии, а Михаил Кылварт призывал бы проявлять к ней понимание, это было бы четким указанием на то, что распад партии после съезда неизбежен. Однако ни Кылварту, ни Кийку, похоже, нет до поездки Яны Тоом никакого дела, и поводом для «досрочной дуэли» между ними оказались 300 000 евро, пожертвованные центристам Парвелом Пруунсильдом.
«Лагерь Ратаса/Кийка» счел возможным принять эти деньги, «лагерь Кылварта» стал настаивать на том, что их брать нельзя; нужно просто признать, что в этой дилемме ни для эстонской, ни для русской части электората центристов вовсе нет однозначно правильного выбора. Даже больше того: скорее всего, огромное количество избирателей центристов так и не сформирует на этот счет своей позиции, потому что эта тема их попросту не увлекает.
Исходя из этого можно заключить, что два лагеря «зарубились» в этот раз вовсе не из желания лишний раз мобилизовать симпатии своих сторонников. Объективно говоря, и доводы Ратаса/Кийка, и доводы Кылварта звучат довольно убедительно: Ратас/Кийк стоят на том, что «мировззренческое» пожертвование никак не может навредить репутации центристов, Кылварт настаивает, что недавний тартуский скандал с Пруунсильдом все-таки поставил бы эту репутацию под угрозу.
«Лагерь Ратаса» чувствует себя куда увереннее, чем в марте-апреле
Однако очень трудно вообразить, что эти 300 000 евро - настолько сложная тема, по которой и впрямь нельзя было договориться. Выглядит куда более правдоподобным, что этот «казус» участники внутренней борьбы в партии просто использовали для того, чтобы лишний раз показать свою силу.
Сначала это удалось Михаилу Кылварту, чья позиция при голосовании на заседании совета «перебила» позицию Ратаса-Кийка, и это смотрелось ярко выигранным раундом; затем сильный ход сделал назначивший, по сути, в свои преемники Кийка и выступивший с инициативой досрочного съезда Ратас. Скорее всего, это не было эмоциональным шагом, и сейчас Юри Ратас просто знает, что его «крыло» - в отличие от весенней ситуации - готово к такому съезду лучше «крыла» Михаила Кылварта, вероятно, уже собравшегося проводить долговременную кампанию с прицелом на 2024 год.
Парадоксальным образом, однако, новая возникшая в рядах центристов острая коллизия создает такую перспективу, в русле логики которой раскол партии на две части после партийного съезда уже вовсе не выглядит обязательным, - именно потому, что очередное «обострение» случилось вовсе не в связи с какими-то фундаментальными ценностными противоречиями (и уж тем более - не в связи с «межобщинными»), а в связи, что называется, с политической рутиной. Это снижает градус драматизма и одновременно предоставляет будущей проигравшей стороне дополнительные возможности для «сохранения лица».
Совсем не обязательно, что победителям так уж захочется оттоптаться на этом лице; трудно представить, чтобы Танелю Кийку на посту главы партии захотелось полностью отсечь от нее русскоязычный электорат, еще труднее допустить, что «русская партия» - это действительная цель борьбы за пост председателя Михаила Кылварта, поскольку вряд ли его амбиции могут состоять в вечной борьбе за преодоление его партией избирательного порога. Нет сомнений, что победитель в какой-то степени поупивается свой победой, но прагматизм потребует не срамить поверженных оппонентов, а приглашать их к сотрудничеству.
Таким образом, то, что на поверхностный взгляд выглядит сейчас как обострение внутреннего кризиса в Центристской партии, в действительности может быть свидетельством его смягчения. Фокус полемики стал уходить в сторону от самых деликатных и взрывоопасных вопросов, и это может быть следствием даже не сговора между оппонентами, а обоюдного «срабатывания» инстинкта политического самосохранения.