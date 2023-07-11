Многомиллионная инвестиция ⟩ Государство поддержит строительство нового завода в Ида-Вирумаа

Основанное в 2018 году предприятие Freen OÜ в прошлом году завершило первый этап строительства своего завода. В настоящий момент предприятие занимается субподрядным производством различных деталей для других крупных производителей металлических изделий и установок для сектора возобновляемой энергии, главным образом, в Северных странах и в Эстонии.

Софинансирование расширения завода Freen OÜ – это вторая поддержанная из средств Фонда справедливого перехода крупномасштабная инвестиция в Ида-Вирумаа, и первый проект, поддержанный по ходатайству, полученному от малого предприятия.

По словам члена правления Freen OÜ Николая Гребенкина, планируется производство собственной модели ветрогенератора, а также предложение субподряда другим производителям ветрогенераторов. «Инвестиции помогут создать в регионе не менее тринадцати новых рабочих мест и запустить запланированную производственную деятельность в совершенно новом для предприятия направлении – собственном серийном производстве ветрогенераторов», - говорит руководитель предприятия.

По его словам, пособие поможет быстрее открыть новое бизнес-направление, благодаря чему предприятие начнет развиваться. «Направив недавно значительные инвестиции на строительство современного производственного здания и приобретение новых автоматических установок, трудно осуществлять дальнейшие инвестиции, используя только собственные ресурсы», - утверждает Гребенкин.

В ходе проекта планируется возвести пристройку к существующему заводу и приобрести ряд дополнительных производственных установок.

