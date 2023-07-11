Многомиллионная инвестиция ⟩ Государство поддержит строительство нового завода в Ида-Вирумаа

Предприятие металлообрабатывающей промышленности Freen OÜ инвестирует с поддержкой 5,9 миллионов евро в расширение своего завода в Кохтла-Ярве и запуск производства ветрогенераторов. Объединенное учреждение EAS и KredEx поддержит проект, выделив 2,6 миллиона евро из Фонда справедливого перехода.
Основанное в 2018 году предприятие Freen OÜ в прошлом году завершило первый этап строительства своего завода. В настоящий момент предприятие занимается субподрядным производством различных деталей для других крупных производителей металлических изделий и установок для сектора возобновляемой энергии, главным образом, в Северных странах и в Эстонии.
Софинансирование расширения завода Freen OÜ – это вторая поддержанная из средств Фонда справедливого перехода крупномасштабная инвестиция в Ида-Вирумаа, и первый проект, поддержанный по ходатайству, полученному от малого предприятия.
По словам члена правления Freen OÜ Николая Гребенкина, планируется производство собственной модели ветрогенератора, а также предложение субподряда другим производителям ветрогенераторов. «Инвестиции помогут создать в регионе не менее тринадцати новых рабочих мест и запустить запланированную производственную деятельность в совершенно новом для предприятия направлении – собственном серийном производстве ветрогенераторов», - говорит руководитель предприятия.
По его словам, пособие поможет быстрее открыть новое бизнес-направление, благодаря чему предприятие начнет развиваться. «Направив недавно значительные инвестиции на строительство современного производственного здания и приобретение новых автоматических установок, трудно осуществлять дальнейшие инвестиции, используя только собственные ресурсы», - утверждает Гребенкин.
В ходе проекта планируется возвести пристройку к существующему заводу и приобрести ряд дополнительных производственных установок.
По словам министра экономики и инфотехнологий Тийта Рийсало, новый завод ветрогенераторов - это хороший пример будущего экономики Ида-Вирумаа. «В ближайшие годы в Ида-Вирумаа будет появляться все больше новых промышленных предприятий, что позволит диверсифицировать экономику и создать производство с более высокой добавленной стоимостью. Это также означает появление новых и лучше оплачиваемых рабочих мест», - сказал министр. Он добавил, что проект Freen является хорошим примером того, как малые и средние предприятия могут способствовать преобразованию Ида-Вирумаа.
Член правления EAS и KredEx Сигрид Харьо призвала всех, кто занимается бизнесом в Ида-Вирумаа, использовать возможности для развития своих предприятий.
«Уже сейчас у нас открыт целый ряд пособий, с помощью которых вы сможете быстрее реализовать амбициозные планы вашей компании. В ближайшее время будут открыты еще несколько программ финансирования. Поддержаны могут быть разработка продукта, научные исследования или, например, расширение производства. Кроме того, EAS и KredEx предоставляет широкий спектр консультационных услуг, начиная от выхода на конкретные целевые рынки и заканчивая управлением интеллектуальной собственностью», – перечисляет Харьо.
Фонд справедливого перехода – это механизм финансирования, созданный Европейским Союзом для поддержания экономики, населения и окружающей среды в регионах, которым предстоит преодолеть значительные социально-экономические вызовы в виду достижения энергетических и климатических целей ЕС. В Эстонии целевой территорией Фонда справедливого перехода является Ида-Вирумаа.