Заморозки и засуха сделали свое дело: черника в этом году тоже не уродилась

Ботаник Тайми Паал сказала Maa Elu, что черника цветет одновременно с черемухой, а в это время в Эстонии были сильные заморозки, поэтому можно предположить, что урожай этих ягод в этом году будет довольно скудным. Тайми Паал добавила, что сама еще не успела сходить в лес и проверить черничные места.

«Если в одном месте ее вообще нет, это не означает, что в другом тоже. Как правило, черника растет в низинах - где-то ее может совсем не быть, а где-то можно рассчитывать на хороший урожай», - выразила она надежду, что если повезет, чернику в этом году еще можно будет найти в лесу.

Специалист по экологическому просвещению музея природы и ботанического сада Тартуского университета Маргит Хирв добавила, что черника в лесу есть, но, в том числе, из-за засухи ягоды довольно маленькие. «В этом году ходить за черникой можно в чуть более влажные места, например, на опушку заболоченного леса. В более сухих сосновых лесах черника, вероятно, останется мелкой», - объяснила она.

А что с садовой черникой? «С садовой черникой и так, и эдак. Садовая черника - замечательное растение, которое особо не боится ночных заморозков, но в низких местах кусты тоже пострадали этой весной», - сказала Тайми Паал.