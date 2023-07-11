«Соглашение мертво»: президент Литвы призвал создать постоянные базы НАТО у границ России

Науседа считает, что, когда Россия предпринимает активные шаги по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси, следует признать, что это соглашение «мертво».

Пока акт об отношениях и сотрудничестве существует, указал Науседа, он многим «мешает трезво мыслить» и «держит в серой зоне стратегической двусмысленности».

Военный контингент НАТО присутствует в странах Балтии и Польше, граничащих с Россией, но действует на ротационной основе - как правило, военных перемещают раз в полгода.