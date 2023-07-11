ЮРИСТ ⟩ Новый закон о разжигании ненависти отправит распространяющих пророссийские угрозы прямо в суд

Криминализация риторики ненависти – тема, которая годами волнует общество. Находящийся на рассмотрении Рийгикогу законопроект обеспечивает лучший баланс между защитой общества и свободой слова, чем действующий закон и попытки ограничить разжигание ненависти.

За прошедшие годы на столы попадали различные версии так называемого закона о риторике ненависти, которые по содержанию отличаются от нынешнего проекта. Например, предпринимались попытки включить в состав выражения «действия, нарушающие общественный порядок» и «угроза общественному порядку». Ссылка на общественный порядок в контексте разжигания ненависти влечет за собой две проблемы: слишком широкую сферу применения и путаницу в применении положения. Этот вопрос был подробно проанализирован Аннели Су и Кэрри Гинтер из Juridica, поэтому здесь это повторяться не будет.

Нынешний проект предусматривает наказание в том случае, если разжигание ненависти дает основания опасаться акта насилия, последующего за подстрекательством (например, избиения или убийства), или значительной угрозы безопасности в обществе, что является значительно более узким определением, чем общественный порядок. Таким образом, ситуация, когда пророссийски настроенные станут призывать к сжиганию домов украинских беженцев, тем самым создавая существенную угрозу безопасности в обществе, в будущем может быть наказуема. Простое оскорбление, употребление недопустимого слова или пошлости обычно не влечет за собой таких последствий.