Обычные протестующие перед Рийгикогу будут защищены от наказания, даже если их заявления или лозунги просто нелепы, пишет адвокат бюро Sorainen Маарика Марипуу.
ЮРИСТ ⟩ Новый закон о разжигании ненависти отправит распространяющих пророссийские угрозы прямо в суд
Криминализация риторики ненависти – тема, которая годами волнует общество. Находящийся на рассмотрении Рийгикогу законопроект обеспечивает лучший баланс между защитой общества и свободой слова, чем действующий закон и попытки ограничить разжигание ненависти.
За прошедшие годы на столы попадали различные версии так называемого закона о риторике ненависти, которые по содержанию отличаются от нынешнего проекта. Например, предпринимались попытки включить в состав выражения «действия, нарушающие общественный порядок» и «угроза общественному порядку». Ссылка на общественный порядок в контексте разжигания ненависти влечет за собой две проблемы: слишком широкую сферу применения и путаницу в применении положения. Этот вопрос был подробно проанализирован Аннели Су и Кэрри Гинтер из Juridica, поэтому здесь это повторяться не будет.
Нынешний проект предусматривает наказание в том случае, если разжигание ненависти дает основания опасаться акта насилия, последующего за подстрекательством (например, избиения или убийства), или значительной угрозы безопасности в обществе, что является значительно более узким определением, чем общественный порядок. Таким образом, ситуация, когда пророссийски настроенные станут призывать к сжиганию домов украинских беженцев, тем самым создавая существенную угрозу безопасности в обществе, в будущем может быть наказуема. Простое оскорбление, употребление недопустимого слова или пошлости обычно не влечет за собой таких последствий.
Благодаря такому разграничению, регулирование языка ненависти в Эстонии было бы одним из самых консервативных в Европе, подвергая угрозе наказания только самые крайние высказывания. Бремя представления доказательств государством в этом случае достаточно велико – для того, чтобы осудить, необходимо доказать возможность того, что за высказываниями могут последовать акты насилия или возникнуть существенная угроза для общества. Просто мнения или ощущения дискомфорта здесь недостаточно. Таким образом, протестующие перед Рийгикогу будут защищены от наказания, даже если их заявления или лозунги просто нелепы, но ни для кого не представляют угрозы.
Что же касается опасения, что в пояснительной записке нет точного определения того, что считается подстрекательством, или используется слово «обычно», то это по-человечески понятно. Однако не нужно опасаться, что это принесет с собой волну наказаний. Невозможно точно определить и обрисовать все возможные ситуации, когда разжигание ненависти осуществляется таким образом, который будет наказуем в будущем. К каждой ситуации подходят индивидуально, а объективно безопасные высказывания остаются безнаказанными. Не стоит недооценивать полицию, прокуратуру и суды, которые будут заниматься этими казусами.
Свобода слова – фундаментальное право, дорогое каждому человеку, ограничение которого многих заставляет колебаться. Несмотря на это, разжигание ненависти и его последствия могут затронуть кого угодно – призыв убить всех консерваторов или избить белого мужчину так же серьезен, как и призыв резать на улице однополые пары, держащиеся за руки. Криминализация языка ненависти не приведет к тому, что общество замолчит, а приведет к большей безопасности для всех.