Начинаются восстановительные работы на пострадавшем от пожара складе Pakendikeskus

По словам руководителя отдела материального ущерба Salva Kindlustus Карен Соосалу, снос сгоревшей части здания завершен, все остатки пожара, мусор и поврежденные в результате пожара товары вывезены и утилизированы. Также была проведена инвентаризация склада.

«Аудит конструкций здания, заказанный предприятием Pakendikeskus, завершен, и на основании него разрабатывается проект восстановления сгоревшей части здания, с помощью которого в скором времени будет уточнена и общая стоимость восстановительных работ», - объяснил Соосалу.

Конструкции крыши на участке между сохранившимся зданием Pakendikeskus и сгоревшей его частью укреплены подпорками и защищены от обрушения, также произведен необходимый ремонт сохранившейся крыши. Восстановлена атмосферостойкость здания, а на крыше вскоре вновь заработает солнечная электростанция.

«На данный момент выявлена сумма ущерба, нанесенная товарам и инвентарю, которая составляет около миллиона евро. Мы начали возмещать ущерб, и первая часть компенсации уже выплачена страхователю», - добавил Соосалу.

По словам председателя совета Pakendikeskus Лаури Мааринга, нормальный ритм работы Pakendikeskus еще не восстановлен, но компания очень интенсивно работает над заменой уничтоженных складских запасов.