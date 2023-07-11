МНЕНИЕ ⟩ Россия ищет способ очернить саммит НАТО в своей телекартинке

Департмент полиции и погранохраны (PPA) направил в Вильнюс в помощь литовским коллегам свою команду в преддверии проведения саммита НАТО, пишет вице-канцлер МВД Эстонии по вопросам внутренней безопасности, правопорядка и миграционной политики Вейко Коммусаар.
Литва очень основательно подготовилась к проведению саммита НАТО и привлекла к работе значительные ресурсы как из самой Литвы, так и из соседних государств.
При организации таких крупных мероприятий всегда определяются возможные риски, даются оценки возможным угрозам, в соответствии с которыми принимаются необходимые меры безопасности. Некоторые из этих мер сами по себе оказывают сдерживающий эффект, заставляя имеющих плохие намерения людей отказаться даже от мысли что-либо предпринять.
Нет сомнений, что Беларусь и Россия изыскивают возможности создать дискредитирующую саммит НАТО телекартинку, которая выставила бы нас в плохом свете. Верим в то, что Литва вместе с партнерами сделает все от себя зависящее, чтобы не предоставить противникам такой возможности.
Что же касается возможных атак с использованием мигрантов, то Литва сейчас готова к ним значительно лучше, чем летом 2021 года, как в части инфраструктуры и техники, так и в части человеческих ресурсов.
PPA направил в Литву для помощи во время работы саммита свою команду. На неделе проведения саммита литовцам помогают обеспечивать безопасность 14 наших коллег. Полицейские и пограничники отправлялись в Литву на подмогу и во время миграционного кризиса, что показывает, насколько важно делать для защиты нашей восточной границы совместную работу.
На сегодняшний момент не видно признаков какой-то большой опасности для наших внешних границ, однако, принимая во внимание непредсказуемость России, мы сохраняем предельную внимательность и готовность в случае необходимости немедленно отреагировать на угрозы.