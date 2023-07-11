Соблюдайте осторожность: еще на двух эстонских пляжах обнаружено бактериальное загрязнение

Как пишет Pärnu Postimees, проба воды на пляжах Раэкюла и Вана-Пярну показала наличие кишечных энтерококков больше допустимого. На пляже Раэкюла вместо 100 единиц их 270, а на пляже Вана-Пярну – 120.

Департамент здоровья считает вероятным, что показатели вызваны ветреной погодой, которая была на прошлой неделе, когда также поднялся уровень морской воды. Поскольку качество воды для купания на пляже Раэкюла по результатам анализов за четыре года продолжает оставаться низким, то и в этом году это место не включено в список официальных мест для купания, и Департамент здоровья не рекомендует здесь купаться.

Кишечные энтерок бактерий могут быть микроорганизмы, которые могут вызывать, например, желудочно-кишечные заболевания. Следует соблюдать осторожность, особенно детям, пожилым людям и людям со слабой иммунной системой.

Поскольку бактерии могут вызывать желудочно-кишечные заболевания, следует избегать глотания воды. Купания ледует избегать при наличии открытых ран, даже если анализы соответствуют нормам, ведь раны легко могут быть инфицированы.

Пробы с пляжа Май и центрального пляжа Пярну в середине прошлой недели соответствовали требованиям. Все анализы в этом году на пляже Май в порядке. В августе прошлого года количество кишечных энтерококков и кишечной палочки здесь превышало норму.

На центральном пляже Пярну в последний раз вода для купания была загрязненной 19 июня: в пробах энтерококков кишечника было немного выше допустимого уровня. 110 единиц были обнаружены близ Hedon и 150 единиц в пробе воды, взятой на продолжении улицы Куузе. Анализы воды для купания, сделанные через неделю, были уже в порядке.