Полиция задержала в Таллиннском аэропорту двух пассажиров, куривших электронные сигареты во время полета

Экипаж самолета передал им гражданина Эстонии 1989 года рождения и гражданина России 1987 года рождения.

Патруль опросил нарушителей, взял с них объяснительные записки, после чего их отпустили, сообщили в Пыхьяской префектуре.

Курение на борту самолета запрещено, причем это касается как обычных, так и электронных сигарет. Экипаж самолета всегда информирует об этом пассажиров перед началом полета, и везде есть соответствующие знаки.