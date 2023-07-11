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Полиция задержала в Таллиннском аэропорту двух пассажиров, куривших электронные сигареты во время полета

rus.postimees.ee
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Erik Prozes

В понедельник вечером в Таллиннском аэропорту сотрудники полиции встретили самолет из Риги, так как два пассажира во время полета курили электронные сигареты.

Экипаж самолета передал им гражданина Эстонии 1989 года рождения и гражданина России 1987 года рождения.

Патруль опросил нарушителей, взял с них объяснительные записки, после чего их отпустили, сообщили в Пыхьяской префектуре.

Курение на борту самолета запрещено, причем это касается как обычных, так и электронных сигарет. Экипаж самолета всегда информирует об этом пассажиров перед началом полета, и везде есть соответствующие знаки.

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