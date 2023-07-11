В ночь на вторник в 00:10 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Высупере, волости Хальяла (Ляэне-Вирумаа). На тушение пожара выехали как спасатели-добровольцы из Высу, так и спасательная команда из Локса.
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Легковой автомобиль горел открытым пламенем. Звонивший в Центр тревоги утверждал, что он сам устроил пожар
Один из добровольцев Высу, Рауно-Олави Руут, выехал на место происшествия на автоцистерне и прибыл в деревню Высупере в половине первого ночи. «Я приехал первым. Машина была в огне, практически сгорела дотла. Спасать было нечего. Через мгновение приехали спасатели из Локса. Мы начали тушить пожар», - рассказал он.