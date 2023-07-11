Вт, 11.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Легковой автомобиль горел открытым пламенем. Звонивший в Центр тревоги утверждал, что он сам устроил пожар

Андрес Тохвер
, журналист Virumaa Teataja
Facebook Twitter
Comments
Горящий автомобиль в деревне Высупере.
Горящий автомобиль в деревне Высупере. Фото: Erakogu

В ночь на вторник в 00:10 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Высупере, волости Хальяла (Ляэне-Вирумаа). На тушение пожара выехали как спасатели-добровольцы из Высу, так и спасательная команда из Локса.

Один из добровольцев Высу, Рауно-Олави Руут, выехал на место происшествия на автоцистерне и прибыл в деревню Высупере в половине первого ночи. «Я приехал первым. Машина была в огне, практически сгорела дотла. Спасать было нечего. Через мгновение приехали спасатели из Локса. Мы начали тушить пожар», - рассказал он.

«К счастью, машина находилась в нескольких метрах от дома. Большой опасности для дома не было. Других машин поблизости не было. Все находились на безопасном расстоянии», - сказал Руут.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх