Легковой автомобиль горел открытым пламенем. Звонивший в Центр тревоги утверждал, что он сам устроил пожар

Один из добровольцев Высу, Рауно-Олави Руут, выехал на место происшествия на автоцистерне и прибыл в деревню Высупере в половине первого ночи. «Я приехал первым. Машина была в огне, практически сгорела дотла. Спасать было нечего. Через мгновение приехали спасатели из Локса. Мы начали тушить пожар», - рассказал он.