ВАДИМ ШТЕПА ⟩ Захлопнутое «окно в Европу», или Как Кремль «отомстил» Финляндии

…или вперед в Ингрию?

Из Петербурга в последние годы уехали за границу, по минимальным оценкам, десятки тысяч людей современных профессий, не пожелавших вписываться в архаично-изоляционистский и агрессивно-имперский режим. В этом есть некоторый парадокс: все-таки Петербург сам долгое время был столицей империи. Однако множество нынешних петербуржцев мыслит не имперски, а регионалистски.

Петербургские политэмигранты часто говорят об Ингрии (Ингерманландии) - так назывался этот регион до его включения в Российскую империю. Впрочем, даже в первые годы в ее составе он именовался «Ингерманландской губернией». А сегодня носит нелепое название «Ленинградская область», хотя города Ленинграда уже давно не существует.

Ингерманландские регионалисты проводят историческую параллель с Веной. Когда-то из этого города управляли довольно обширной Австро-Венгерской империей, а сегодня он остался столицей весьма небольшой, но развитой Австрии. И для Ингрии они видят схожую перспективу.

В начале июля активисты движения «Свободная Ингрия» приняли решение сформировать одноименный взвод в составе Иностранного Легиона ВСУ. Это весьма серьезный шаг на пути от красивых мечтаний о будущем (свойственных многим политэмигрантам) к их практическому воплощению. Если проект этого взвода реализуется, возможно, Ингрия как политический субъект возродится именно в Украине, потому что в самом Петербурге и области сегодня этот «сепаратистский» топоним имеет полузапрещенный характер: в коммерческой сфере он иногда используется, но ни один депутат не решается произнести историческое имя своей земли.