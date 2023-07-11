На станции нашли взрывное устройство: было нарушено движение поездов

AS Eesti Raudtee во вторник в 12.19 сообщила о закрытии участка между станциями Тапа-Аэгвийду. По словам руководителя по коммуникациям AS Eesti Liinirongid Кристо Мяэ, это был сбой в работе инфраструктуры . «Поскольку ожидается, что сбой продлится час, рейс Тарту-Таллинн, отправляющийся из Тарту в 10.45, будет заменен автобусом на участке Тапа-Аэгвийду», - сообщила Мяэ.