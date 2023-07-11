Движение пассажирских поездов по направлениям Таллинн-Тарту и Таллинн-Нарва нарушено, поскольку во время строительства водопропускной трубы на железнодорожной станции Тапа обнаружили взрывное устройство. Все испытали большое облегчение, когда саперы установили, что это учебная мина без заряда взрывчатого вещества внутри.
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На станции нашли взрывное устройство: было нарушено движение поездов
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AS Eesti Raudtee во вторник в 12.19 сообщила о закрытии участка между станциями Тапа-Аэгвийду. По словам руководителя по коммуникациям AS Eesti Liinirongid Кристо Мяэ, это был сбой в работе инфраструктуры . «Поскольку ожидается, что сбой продлится час, рейс Тарту-Таллинн, отправляющийся из Тарту в 10.45, будет заменен автобусом на участке Тапа-Аэгвийду», - сообщила Мяэ.