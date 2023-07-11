Вт, 11.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

На станции нашли взрывное устройство: было нарушено движение поездов

Существенно дополнено!
Андрес Тохвер
, журналист
Facebook Twitter
Comments
Поезд Elron.
Поезд Elron. Фото: Elmo Riig

Движение пассажирских поездов по направлениям Таллинн-Тарту и Таллинн-Нарва нарушено, поскольку во время строительства водопропускной трубы на железнодорожной станции Тапа обнаружили взрывное устройство. Все испытали большое облегчение, когда саперы установили, что это учебная мина без заряда взрывчатого вещества внутри.

AS Eesti Raudtee во вторник в 12.19 сообщила о закрытии участка между станциями Тапа-Аэгвийду. По словам руководителя по коммуникациям AS Eesti Liinirongid Кристо Мяэ, это был сбой в работе инфраструктуры . «Поскольку ожидается, что сбой продлится час, рейс Тарту-Таллинн, отправляющийся из Тарту в 10.45, будет заменен автобусом на участке Тапа-Аэгвийду», - сообщила Мяэ.

Из-за сбоя в течение дня могут возникать и незначительные задержки других рейсов. Elron извиняется перед пассажирами за неудобства.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх