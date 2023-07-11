Сбой в инфраструктуре: нарушено движение поездов, направляющихся в Тарту и Нарву

AS Eesti Raudtee сообщила о закрытии участка между станциями Тапа-Аэгвийду в связи со сбоем в инфраструктуре. Поскольку ожидается, что сбой продлится час, рейс Тарту-Таллинн, отправляющийся из Тарту в 10:45, заменят автобусом на участке Тапа-Аэгвийду. Из-за сбоя в течение дня могут возникать и незначительные задержки других рейсов. Elron извиняется перед пассажирами за неудобства.