Сбой в инфраструктуре: нарушено движение поездов, направляющихся в Тарту и Нарву

Движение пассажирских поездов по направлениям Таллинн-Тарту и Таллинн-Нарва нарушено, потому что участок между станциями Тапа-Аэгвийду закрыт для движения в связи со сбоем в инфраструктуре.
AS Eesti Raudtee сообщила о закрытии участка между станциями Тапа-Аэгвийду в связи со сбоем в инфраструктуре. Поскольку ожидается, что сбой продлится час, рейс Тарту-Таллинн, отправляющийся из Тарту в 10:45, заменят автобусом на участке Тапа-Аэгвийду. Из-за сбоя в течение дня могут возникать и незначительные задержки других рейсов. Elron извиняется перед пассажирами за неудобства.
Оперативную информацию об изменении расписания можно получить на веб-сайте Elron или по телефону 616 0245. Более подробную информацию о сбоях в инфраструктуре можно получить у AS Eesti Raudtee.