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Сбой в инфраструктуре: нарушено движение поездов, направляющихся в Тарту и Нарву

rus.postimees.ee
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Поезд Elron.
Поезд Elron. Фото: Mihkel Maripuu / Pexels / kollaaž

Движение пассажирских поездов по направлениям Таллинн-Тарту и Таллинн-Нарва нарушено, потому что участок между станциями Тапа-Аэгвийду закрыт для движения в связи со сбоем в инфраструктуре.

AS Eesti Raudtee сообщила о закрытии участка между станциями Тапа-Аэгвийду в связи со сбоем в инфраструктуре. Поскольку ожидается, что сбой продлится час, рейс Тарту-Таллинн, отправляющийся из Тарту в 10:45, заменят автобусом на участке Тапа-Аэгвийду. Из-за сбоя в течение дня могут возникать и незначительные задержки других рейсов. Elron извиняется перед пассажирами за неудобства.

Оперативную информацию об изменении расписания можно получить на веб-сайте Elron или по телефону 616 0245. Более подробную информацию о сбоях в инфраструктуре можно получить у AS Eesti Raudtee.

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