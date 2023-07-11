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Ушел на концерт и не вернулся ⟩ Полиция ищет пропавшего 16-летнего Геннадия

rus.postimees.ee
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Полиция ищет пропавшего 16-летнего Геннадия.
Полиция ищет пропавшего 16-летнего Геннадия. Фото: Erakogu

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 16-летнего подростка, который должен был вернуться в детский дом в Тарту 9 июля, но до сих пор не сделал этого.

16-летний Геннадий 9 июля пошел на концерт на бульваре Вабадузе в Тарту, после которого он должен был вернуться в детский дом, но до сих пор не сделал этого. У него нет телефона, и в настоящее время неизвестно, где может находиться пропавший.

Геннадий может передвигаться в компании взрослых в Тарту, но не исключены и другие места в Эстонии. Рост пропавшего - 180 см, худощавого телосложения. У него короткие темные волосы и длинная челка. На нем может быть зеленовато-коричневая парка, светло-серые шорты, розовые шлепанцы и розовая кепка.

Полиция просит всех, кто видел Геннадия или знает о его местонахождении, позвонить по номеру 112.

Полиция ищет пропавшего 16-летнего Геннадия.
Полиция ищет пропавшего 16-летнего Геннадия. Фото: Erakogu
Полиция ищет пропавшего 16-летнего Геннадия.
Полиция ищет пропавшего 16-летнего Геннадия. Фото: Erakogu
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