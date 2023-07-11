Скандальным руководителям Союза инвесторов придется раскошелиться и отработать сотни часов на общественных работах

Около полутора лет назад Мойку и Уусъярву были предъявлены обвинения в связи с созданным ими бизнесом, предлагавшим людям инвестировать средства. Прокуратура подозревала Уусъярва и Мойка в нелицензированной экономической деятельности в сфере финансовых услуг, а также в нарушении требований к бухгалтерскому учету и предоставлении недостоверных данных, что затрудняло получение информации о финансовом положении Союза инвесторов, говорится в сообщении прокуратуры.

По словам представителей прокуратуры, весной этого года Мойк и Уусъярв достигли соглашения с прокуратурой, и уголовное дело против них закончилось оппортунитетом.

Прокуратура обязала Мойка оплатить половину расходов по уголовному делу, или почти 5200 евро, и отработать 200 часов на общественных работах. Уусъярву назначили столько же часов общественных работ, а также обязали выплатить 20 000 евро в пользу государства.

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В январе 2021 года стало известно, что Союз инвесторов, который на протяжении многих лет собирал деньги с эстонских энтузиастов инвестирования, находится под уголовным преследованием, а его сотрудники дают показания.