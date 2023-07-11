Руководители скандального Союза инвесторов (Investoriteliit) Свен Уусъярв и Хейкки Мойк достигли соглашения с прокуратурой и получили свои приговоры.
Скандальным руководителям Союза инвесторов придется раскошелиться и отработать сотни часов на общественных работах
Около полутора лет назад Мойку и Уусъярву были предъявлены обвинения в связи с созданным ими бизнесом, предлагавшим людям инвестировать средства. Прокуратура подозревала Уусъярва и Мойка в нелицензированной экономической деятельности в сфере финансовых услуг, а также в нарушении требований к бухгалтерскому учету и предоставлении недостоверных данных, что затрудняло получение информации о финансовом положении Союза инвесторов, говорится в сообщении прокуратуры.
По словам представителей прокуратуры, весной этого года Мойк и Уусъярв достигли соглашения с прокуратурой, и уголовное дело против них закончилось оппортунитетом.
Прокуратура обязала Мойка оплатить половину расходов по уголовному делу, или почти 5200 евро, и отработать 200 часов на общественных работах. Уусъярву назначили столько же часов общественных работ, а также обязали выплатить 20 000 евро в пользу государства.
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В январе 2021 года стало известно, что Союз инвесторов, который на протяжении многих лет собирал деньги с эстонских энтузиастов инвестирования, находится под уголовным преследованием, а его сотрудники дают показания.
Тогда в полиции не пожелали прокомментировать ситуацию более подробно. «Бюро экономических преступлений Центральной криминальной полиции расследует подозрения в нелицензированной и запрещенной экономической деятельности. Расследование ведется в отношении незаконной предпринимательской деятельности и незаконных действий в области операционной деятельности в условиях запрета на лицензию на эксплуатацию. Ни одно юридическое лицо не подозревается, и текущее состояние производства не позволяет дать какую-либо дополнительную информацию о содержании подозрений или подозреваемых», - сообщила Postimees пресс-секретарь полиции Леана Лойде.