Наемники ЧВК «Вагнер» в ходе мятежа 24 июня дошли до базы, где хранятся российские ядерные боеголовки, пишет издание Reuters.
Во время мятежа боевики ЧВК «Вагнер» добрались до ядерного оружия, но не смогли открыть двери хранилища
Согласно видеозаписям, размещенным в интернете, и интервью с местными жителями, 24 июня, когда мятежники Вагнера двигались на север, в сторону Москвы, группа из нескольких военных машин отклонилась на восток по шоссе в направлении российской военной базы, где хранится ядерное оружие.
На 45-й военной базе в Воронежской области хранится ядерное оружие, а управление и охрана осуществляется 12-м управлением Министерства обороны РФ, которое отвечает за сохранность ядерного арсенала страны.
Местные жители сообщили о стрельбе и взрывах по дороге к объекту. Помимо прочего, наемники сбили несколько военных вертолетов в районе города Таловая Воронежской области.
Один из жителей рассказал Reuters, что боевики «Вагнера» оставались в Таловой до следующего дня, после чего развернулись и направились обратно на юг.
Однако руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Кирилл Буданов предположил, что неустановленное число вагнеровцев продвигалось к воронежской базе и было близко к захвату ядерного оружия. Никаких доказательств своих утверждений Буданов не привел.
«Потому что если ты готов сражаться до последнего человека, то это один из объектов, который значительно повышает ставки», - сказал он.
«Двери склада были закрыты, и они не могли попасть в техническую часть», - сказал Буданов в видеоинтервью агентству Reuters, не уточнив, почему боевики «Вагнер» в итоге покинули базу.
Источник, близкий к Кремлю, подтвердил некоторые утверждения Буданова. По его словам, контингенту «Вагнер» действительно удалось попасть в «зону особого интереса, которая заставила американцев понервничать, поскольку там хранятся ядерные боеголовки».
По словам источника, это также вызвало беспокойство Кремля и послужило толчком к переговорам при посредничестве белорусского президента Александра Лукашенко.
Эксперт по ядерному оружию, беседовавший с Reuters, отметил, что даже если бы вагнеровцам удалось завладеть ядерным оружием, им было бы практически невозможно пройти через многочисленные уровни защиты, чтобы привести его в рабочее состояние или взорвать.
«Если бы мятежникам удалось завладеть ядерным оружием, они бы обнаружили, что оружие хранилось в неукомплектованном виде», - заявил агентству Reuters эксперт по ядерным вопросам Мэтт Корда.
Корда добавил, что для использования ядерного оружия его сначала нужно собрать на специальном оборудовании, а затем разблокировать, что потребовало бы сотрудничества с кем-то из 12-го управления.
Другие эксперты, однако, выразили сомнение в том, что ядерные боеголовки, хранящиеся в Воронежской области, вообще находятся в рабочем состоянии. Один из них сказал, что это «старый хлам».