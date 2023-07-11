Во время мятежа боевики ЧВК «Вагнер» добрались до ядерного оружия, но не смогли открыть двери хранилища

Согласно видеозаписям, размещенным в интернете, и интервью с местными жителями, 24 июня, когда мятежники Вагнера двигались на север, в сторону Москвы, группа из нескольких военных машин отклонилась на восток по шоссе в направлении российской военной базы, где хранится ядерное оружие.

На 45-й военной базе в Воронежской области хранится ядерное оружие, а управление и охрана осуществляется 12-м управлением Министерства обороны РФ, которое отвечает за сохранность ядерного арсенала страны.

Местные жители сообщили о стрельбе и взрывах по дороге к объекту. Помимо прочего, наемники сбили несколько военных вертолетов в районе города Таловая Воронежской области.

Один из жителей рассказал Reuters, что боевики «Вагнера» оставались в Таловой до следующего дня, после чего развернулись и направились обратно на юг.

Однако руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Кирилл Буданов предположил, что неустановленное число вагнеровцев продвигалось к воронежской базе и было близко к захвату ядерного оружия. Никаких доказательств своих утверждений Буданов не привел.

«Потому что если ты готов сражаться до последнего человека, то это один из объектов, который значительно повышает ставки», - сказал он.

«Двери склада были закрыты, и они не могли попасть в техническую часть», - сказал Буданов в видеоинтервью агентству Reuters, не уточнив, почему боевики «Вагнер» в итоге покинули базу.