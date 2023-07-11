Летняя жара не помешала: в июне покупатели жилья были необычайно активны

«В прежние годы интерес к покупке жилья снижался, по сравнению с предыдущими месяцами, процентов на 20, а в некоторых случаях, даже на 40 процентов. Если учесть, что в июне стояла прекрасная погода, то столь значительный интерес к кредитам кажется особенно необычным», – сказала руководитель Bigbank Eesti Йонна Пехтер, комментируя итоги июня.

По словам Йонны Пехтер, в последние месяцы банки, скорее, понижали свою маржу, но из-за растущего Euribor общий процент по кредиту не изменился. «С другой стороны, люди свыклись с ситуацией и поняли, что для того, чтобы приобрести свой собственный дом, время, на самом деле, всегда подходящее», – добавила Пехтер.