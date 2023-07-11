КОММЕНТАРИЙ ДНЯ ⟩ В камерах полицейских участков умирают слишком часто

То, что молодой человек больше не двигается, заметили около трех часов ночи, но тогда спасать его жизнь было уже поздно.

«Но кто заставлял его употреблять наркотики!» - раздается с балкона ангельско-высокие голоса хора морализаторов. Действительно, употребление наркотиков в Эстонии запрещено. К сожалению, человечество употребляет наркотики с незапамятных времен, и даже в странах с самыми строгими законами - там, где за превышение определенного количества наркотиков наказывают повешением или отсечением головы, - от этого все еще не избавились.

Молодые люди, только начинающие свой путь, чаще, чем люди старшего поколения, сталкиваются с употреблением веществ, изменяющих их восприятие. Многие поп-иконы ушли из жизни в нежном возрасте из-за передозировки наркотиков или лекарственных препаратов, а культура экспериментов с веществами, изменяющими сознание, внедрилась в ландшафт ориентированных на молодежь ночных клубов и фестивалей. Некоторые из употребляемых веществ гораздо опаснее других, а их качество не поддается контролю из-за их нелегальности. Конечно, в мире развлечений не последнее место занимает алкоголь, употребление которого при определенных условиях является «законным». А как насчет того, что алкоголь также может сделать человека проблемным компаньоном для окружающих и привести к риску гибели в результате состояния сильного опьянения или несчастного случая?

Молодые люди, только начинающие свой путь, чаще, чем люди старшего поколения, сталкиваются с употреблением веществ, изменяющих их восприятие.

Полицейским и медикам приходится нелегко. Многократное соприкосновение со смертями, с пьяными и нарушителями общественного порядка, реанимация посиневших или захлебнувшихся рвотой людей, в конечном счете приводит к очерствению. Но если мы, как человечество, действительно верим, что человеческая жизнь является величайшей ценностью, мы не должны идти на компромисс. К сожалению, почти каждый год в полицейских участках гибнут люди; среди жертв есть как неизветсные, так и известные широкой общественности люди (напомним, что в марте 2020 года в арестном доме скончался тогдашний руководитель TV3 Прийт Лейто). И только что, в мае этого года, в таллиннском вытрезвителе от отравления алкоголем скончался 53-летний мужчина. Эти печальные случаи в основном схожи между собой: сначала медицинское освидетельствование, устанавливающее, что человек не нуждается в помощи и может быть помещен в одиночную камеру,а позже - обнаружение, что оказывать помощь уже поздно.