На титул лучшего лесовода в этом году претендуют 14 владельцев лесных угодий

«Хороший и заботливый хозяин, безусловно, дальновидно и последовательно управляет своими лесами, думая о том, что ценного он оставит будущим поколениям», - так Атсо Адсон, член правления Союза владельцев частного леса Эстонии и член оценочной комиссии, определил формулу успеха на конкурсе. «Плюсовые очки дает разнообразие лесов как по видовому составу, так и по возрасту, а также состоятельность выращивать здоровый и качественный лес с использованием различных технологий ведения лесного хозяйства», - добавил он.

Цель конкурса лесоводов - продемонстрировать многообразие как частных лесов Эстонии, так и их владельцев. В силу этого при подаче заявки на участие в конкурсе решающее значение имеет не форма ведения лесного хозяйства или его размер, а приверженность кандидата устойчивому развитию и заботливому управлению хозяйством.

Посещать владения конкурсантов и определять победителей будет оценочная комиссия из пяти человек. В нее входят ученый-дендролог Эстонского университета естественных наук Кристийна Аун, глава Валгаского лесного общества и член правления Союза владельцев частного леса Атсо Адсон, инспектор частных лесов Центра инвестиций в окружающую среду Вельо Кютть, советник по вопросам окружающей среды Союза владельцев частного леса Мари Теэсалу, а также признанный лучшим лесоводом в 2022 году Андрус Нийт.