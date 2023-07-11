Экоактивисты, вышедшие на гоночную трассу, атаковали охранника

Информационное агентство DDP сообщило, что мужчина получил травмы, когда пытался помешать участникам групп Extinction Rebellion и Last Generation вторгнуться на трассу в воскресенье.

«В ходе расследования выяснилось, что у троих фигурантов дела непосредственно перед началом акции протеста было столкновение с сотрудником службы безопасности трассы», — сообщил агентству представитель полиции.

Охранник в данный момент находится в больнице, в отношение троих нападающих ведется следствие по факту причинения тяжких телесных повреждений.

Старт гонки DTM из-за инцидента был отложен. По данным полиции, в акции приняли участие 13 человек, но поначалу было неясно, сколько из них вышли на трассу.

Climate activists from Letzte Generation and Extinction Rebellion disrupted the DTM race at the Norisring circuit in Germany today.



They ran onto the track and sprayed orange liquid shortly before the race began.

pic.twitter.com/EWnxDYlQEd — Novara Media (@novaramedia) July 9, 2023

Один активист приковал себя к забору, но его быстро сняли. Другой протестующий облил трассу маслом, что сделало ее крайне опасной для участников гонки. После небольшого перерыва гонка возобновилась.

В последнее время именно спортивные соревнования стали целью атаки активистов.

На прошлой неделе активисты Just Stop Oil прервали матч на Уимблдоне, а организаторы воскресного Гран-при британской Формулы-1 усилили меры безопасности, чтобы избежать выступления экоактивистов.