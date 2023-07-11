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Экоактивисты, вышедшие на гоночную трассу, атаковали охранника

rus.postimees.ee
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Экоактивисты пытались сорвать гонку.
Экоактивисты пытались сорвать гонку. Фото: IMAGO/Sportfoto Zink / Heiko Becker

Во время третьего этапа сезона DTM на трассе Норисринг в Германии один из охранников получил травмы во время протестов климатических активистов и попал в больницу.

Информационное агентство DDP сообщило, что мужчина получил травмы, когда пытался помешать участникам групп Extinction Rebellion и Last Generation вторгнуться на трассу в воскресенье.

«В ходе расследования выяснилось, что у троих фигурантов дела непосредственно перед началом акции протеста было столкновение с сотрудником службы безопасности трассы», — сообщил агентству представитель полиции.

Охранник в данный момент находится в больнице, в отношение троих нападающих ведется следствие по факту причинения тяжких телесных повреждений.

Старт гонки DTM из-за инцидента был отложен. По данным полиции, в акции приняли участие 13 человек, но поначалу было неясно, сколько из них вышли на трассу.

Один активист приковал себя к забору, но его быстро сняли. Другой протестующий облил трассу маслом, что сделало ее крайне опасной для участников гонки. После небольшого перерыва гонка возобновилась.

В последнее время именно спортивные соревнования стали целью атаки активистов.

На прошлой неделе активисты Just Stop Oil прервали матч на Уимблдоне, а организаторы воскресного Гран-при британской Формулы-1 усилили меры безопасности, чтобы избежать выступления экоактивистов.

Эстонскому легкоатлету Расмусу Мяги также пришлось иметь дело с протестующими на спортивных соревнованиях – тогда ему пришлось бежать сквозь растянутый на дорожке баннер на этапе Бриллиантовой лиги в Швеции.

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