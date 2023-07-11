Столтенберг пообещал, что Украина получит в Вильнюсе мощный сигнал в отношении вступления в НАТО

«Сигнал будет позитивным, этот сигнал будет мощным и единым», - сказал Столтенберг в самом начале саммита. Он выразил надежду, что союзники достигнут договоренности о сближении Украины и НАТО.

Вчера Столтенберг заявил, что переговоры об условиях вступления Украины в НАТО все еще продолжаются.

НАТО рассматривает возможности освобождения Украины от исполнения программы действий по присоединению, создания Совета НАТО-Украина и согласования долгосрочной программы помощи Вооруженным силам Украины.