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Столтенберг пообещал, что Украина получит в Вильнюсе мощный сигнал в отношении вступления в НАТО

BNS
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Фото: Filip Singer / EPA / Scapix

Саммит НАТО в Вильнюсе даст мощный, позитивный и единый сигнал в отношении перспектив вступления Украины в альянс, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Сигнал будет позитивным, этот сигнал будет мощным и единым», - сказал Столтенберг в самом начале саммита. Он выразил надежду, что союзники достигнут договоренности о сближении Украины и НАТО.

Вчера Столтенберг заявил, что переговоры об условиях вступления Украины в НАТО все еще продолжаются.

НАТО рассматривает возможности освобождения Украины от исполнения программы действий по присоединению, создания Совета НАТО-Украина и согласования долгосрочной программы помощи Вооруженным силам Украины.

31 государством-членом НАТО все еще согласовывается окончательная редакция коммюнике, в котором будет указано, как будет решен вопрос о вступлении Украины в НАТО.

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