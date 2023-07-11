Столтенберг пообещал, что Украина получит в Вильнюсе мощный сигнал в отношении вступления в НАТО

Саммит НАТО в Вильнюсе даст мощный, позитивный и единый сигнал в отношении перспектив вступления Украины в альянс, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Сигнал будет позитивным, этот сигнал будет мощным и единым», - сказал Столтенберг в самом начале саммита. Он выразил надежду, что союзники достигнут договоренности о сближении Украины и НАТО.
Вчера Столтенберг заявил, что переговоры об условиях вступления Украины в НАТО все еще продолжаются.
НАТО рассматривает возможности освобождения Украины от исполнения программы действий по присоединению, создания Совета НАТО-Украина и согласования долгосрочной программы помощи Вооруженным силам Украины.
31 государством-членом НАТО все еще согласовывается окончательная редакция коммюнике, в котором будет указано, как будет решен вопрос о вступлении Украины в НАТО.