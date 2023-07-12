Пеэтер Тайм: вступление Украины в НАТО приближают поставки оружия, а не обещания по конкретным срокам

- В самой Украине сейчас есть оппозиционные партии и журналисты, которые являются яростными противниками президента Зеленского. И в то же самое время в украинском обществе принято консенсусное решение, что драться между собой можно будет после войны. А сейчас нужно консолидироваться вокруг власти, и только с одной целью - победить российского агрессора.

Конечно, руководство каждой натовской страны должно само решать, как ему реагировать на критику из уст Зеленского. Но я посоветовал бы и лидерам западных стран стараться сейчас поменьше ругать Зеленского, и побольше ему помогать, чтобы Зеленский и армия его страны как можно скорее одержали бы военную победу.

Я также посоветовал бы вспомнить каркающим сейчас в адрес Зеленского дипломатам, какой вой поднялся, когда он отказал в визите в Киев президенту Германии…

- Из-за одного сомнительного высказывания…

- Да! Сначала возник большой скандал, но он быстро затих, и президент Германии даже извинился…

- И в итоге позднее встретился с Зеленским, и они очень тепло общались…

- Именно. В общем, я понимаю Зеленского, когда он позволяет себе выразиться, так сказать, «по-одесситски». Он все время на нервах, так что его можно понять. Я его очень хорошо понимаю.