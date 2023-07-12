В студии Postimees Пеэтер Тайм: обманул ли саммит НАТО в Вильнюсе ожидания Украины?

- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил вчера на пресс-конференции в Вильнюсе, что приглашение Украине вступить в НАТО поступит тогда, когда союзники договорятся, а условия будут выполнены. Те же самые слова содержатся в коммюнике саммита по этому вопросу. Большое ли это разочарование для Украины, мешают ли пригласить Украину в альянс, к примеру, Венгрия или Греция, или же и среди самых влиятельных стран альянса есть такие, кому не хватает решительности?

- Также вчера на своей пресс-конференции Йенс Столтенберг сказал, что страны альянса уже предоставили Украине беспрецедентную помощь, и теперь в Вильнюсе договорились об очередном пакете помощи, состоящем из трех частей. Первая часть - помощь в проведении реформ, вторая - создание совета НАТО - Украина, третья - вступление в НАТО без утверждения «Плана действий относительно членства». Насколько в действительности облегчает для Украины дорогу в НАТО отсутствие нужды выполнять такой план? Это действительно льгота для Украины, или же не более чем символический жест?

- Франция объявила о начале поставок Украине крылатых ракет большой дальности Scalp. Власти Германии одобрили передачу ВСУ дополнительного вооружения на сумму в 700 млн евро. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил на саммите в Вильнюсе, что новый пакет включает средства ПВО, танки и артиллерию. Может быть, такие поставки - это действительно более нужная сейчас Украине вещь, чем, допустим, данное ей обещание принять ее в НАТО в 2026 или 2027 году?