Двукратная олимпийская чемпионка выиграла годами длившуюся судебную тяжбу

32-летняя Семеня отказалась принимать лекарства, которые помогли бы снизить уровень гормонов до приемлемого уровня. Позиция Семени заключалась в том, что требование о приеме лекарств было дискриминационным и нарушало ее право свободно соревноваться в женском дивизионе.

Легкоатлетка долгое время спорила с руководящим органом мировой легкой атлетики, поскольку в 2018 году были введены правила, требующие от нее прохождения гормональной терапии. Дважды у нее не получалось отменить это решение в суде.

Южноафриканская бегунья передала дело дальше, в Европейский суд по правам человека, после того, как в 2021 году Международный спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что не удовлетворит ее апелляцию.

11 июля Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу Семени.