Двукратная олимпийская чемпионка выиграла годами длившуюся судебную тяжбу

Европейский суд по правам человека постановил, что двукратная олимпийская чемпионка на дистанции 800 метров бегунья Кастер Семеня подверглась дискриминации из-за правил, которые вынудили ее снизить уровень тестостерона, чтобы продолжить соревнования.
32-летняя Семеня отказалась принимать лекарства, которые помогли бы снизить уровень гормонов до приемлемого уровня. Позиция Семени заключалась в том, что требование о приеме лекарств было дискриминационным и нарушало ее право свободно соревноваться в женском дивизионе.
Легкоатлетка долгое время спорила с руководящим органом мировой легкой атлетики, поскольку в 2018 году были введены правила, требующие от нее прохождения гормональной терапии. Дважды у нее не получалось отменить это решение в суде.
Южноафриканская бегунья передала дело дальше, в Европейский суд по правам человека, после того, как в 2021 году Международный спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что не удовлетворит ее апелляцию.
11 июля Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу Семени.
Семеня выиграла золото в беге на 800 метров среди женщин на Олимпийских играх в Лондоне и Рио.