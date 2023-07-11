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В Музее молочного хозяйства выберут самое страшное чучело

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Фото: Tairo Lutter / Virumaa Teataja

В эту пятницу, 14 июля, в парке Эстонского музея молочного хозяйства в Имавере отметят День молока.

В течение дня посетители смогут принять участие в различных мастер-классах. Для взрослых пройдет конкурс доения и конкурс по вырезанию фигур на двери уличного туалета. Дети смогут например попробовать себя в роли фермеров и самостоятельно заготовить сено на маленьких фермерских машинах. Пройдут различные концерты и представления. 

Также в День молока будет выбрано самое страшное чучело. Для участия в конкурсе необходимо сделать дома чучело высотой не менее 2,5 метров. По словам директора Музея молочного хозяйства Аннели Сиймуссаар, в этом конкурсе будет жесткая конкуренция, так как выставлены очень заманчивые призы: победитель получит сертификат Tikupoiss на 50 евро и пакет с лучшими молочными продуктами. Более подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте Музея молочного хозяйства. 

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