В Музее молочного хозяйства выберут самое страшное чучело

В течение дня посетители смогут принять участие в различных мастер-классах. Для взрослых пройдет конкурс доения и конкурс по вырезанию фигур на двери уличного туалета. Дети смогут например попробовать себя в роли фермеров и самостоятельно заготовить сено на маленьких фермерских машинах. Пройдут различные концерты и представления.

Также в День молока будет выбрано самое страшное чучело. Для участия в конкурсе необходимо сделать дома чучело высотой не менее 2,5 метров. По словам директора Музея молочного хозяйства Аннели Сиймуссаар, в этом конкурсе будет жесткая конкуренция, так как выставлены очень заманчивые призы: победитель получит сертификат Tikupoiss на 50 евро и пакет с лучшими молочными продуктами. Более подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте Музея молочного хозяйства.