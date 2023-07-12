Эрдоган Путина ни во что не ставит. Приглашение Украины в НАТО и смертный приговор судьям. Обзор событий недели в Украине

А что они могут объяснить? Что не видят перспектив окончания войны иначе чем через переговоры с Россией? Что они не верят в победу Украины, потому что даже выдворение россиян на границы Украины 1991 года вовсе не будет означать окончания конфликта?

В лучшем случае, он может стабилизироваться на время, но думать о том, что РФ оставит в покое украинские территории, которые она уже назвала своими в конституции просто наивно. А значит, в случае вступления Украины в НАТО, даже после окончания боевых действий - это риск прямого вовлечения Запада в очередной виток войны, он более чем реален.

Видимо, поэтому Вашингтон и Берлин делают ставку не на победу Киева, а на истощение Москвы, которое должно сделать ее неспособной к новой агрессии. А на это нужно время. Чтоб выиграть время нужны переговоры и одним из предметов торга на них может быть вступление Украины в НАТО.

Это может быть одним из самых сильных стимулов для Кремля, чтоб согласиться на переговорный процесс. Если же Украине дадут четкий сигнал о членстве, пусть и отсроченном, то этот стимул для Москвы просто перестает существовать. Западу на таких переговорах будет нечего предложить Путину, чтоб он мог остановить войну, сохранив лицо.