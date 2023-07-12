Быть или не быть Украине в НАТО. Обманули Путина «на четыре кулака». Подсудимый вынес приговор судьям. Эти темы были в центре внимания в Украине последние семь дней.
Эрдоган Путина ни во что не ставит. Приглашение Украины в НАТО и смертный приговор судьям. Обзор событий недели в Украине
Главной темой минувшей недели в украинских СМИ, был вопрос «быть или не быть Украине в НАТО». Точнее, в том что ей там быть, мало кто сомневается, но открытым остается вопрос когда быть? А еще, неожиданно, встал вопрос о том, почему против этого выступают, казалось бы, главные союзники Украины - США и Германия?
Соцопросы показывают, что 89% населения (причем, почти равномерно - и на Западе и на Востоке страны) хотят в НАТО. К сожалению, социологи не отвечают на вопрос, чего именно ждут украинцы от членства в альянсе. Но, судя по тому, что 76% респондентов назвали неприемлемым отказ от НАТО даже ради установления мира, членство в блоке для них - это не столько вопрос войны, сколько экзистенциальный разрыв с российской евразийщиной и интеграция в цивилизованный мир.
Речь в данном случае не о втягивании стран НАТО в эту войну, и даже не о гарантиях безопасности в будущем. Это об отказе быть буферной зоной между Западом и Россией, - заявка на полноценность, оплаченная большой кровью. Украинцы уже поняли, что позиция «между» - означает хроническую нестабильность и постоянную угрозу.
Украинские СМИ со ссылкой на западных коллег пишут, что США и Германия боятся оказаться вовлеченными в войну. Но ведь Зеленский «именно сейчас» хочет услышать только сигнал о членстве, соглашаясь на то, что оно будет формализировано уж после окончания боевых действий. Поэтому люди в Украине не понимают, почему Вашингтон и Берлин выступают против этого. Но ни американцы, ни немцы им ничего не объясняют.
А что они могут объяснить? Что не видят перспектив окончания войны иначе чем через переговоры с Россией? Что они не верят в победу Украины, потому что даже выдворение россиян на границы Украины 1991 года вовсе не будет означать окончания конфликта?
В лучшем случае, он может стабилизироваться на время, но думать о том, что РФ оставит в покое украинские территории, которые она уже назвала своими в конституции просто наивно. А значит, в случае вступления Украины в НАТО, даже после окончания боевых действий - это риск прямого вовлечения Запада в очередной виток войны, он более чем реален.
Видимо, поэтому Вашингтон и Берлин делают ставку не на победу Киева, а на истощение Москвы, которое должно сделать ее неспособной к новой агрессии. А на это нужно время. Чтоб выиграть время нужны переговоры и одним из предметов торга на них может быть вступление Украины в НАТО.
Это может быть одним из самых сильных стимулов для Кремля, чтоб согласиться на переговорный процесс. Если же Украине дадут четкий сигнал о членстве, пусть и отсроченном, то этот стимул для Москвы просто перестает существовать. Западу на таких переговорах будет нечего предложить Путину, чтоб он мог остановить войну, сохранив лицо.
Помним, что вопрос территориальных уступок неприемлем для Киева, поэтому США и ФРГ решили, что они могут продать только то, что зависит от них - «нейтральность» Украины. Эта логика понятна, но здесь возникает вопрос: почему же этого риска не боятся страны Восточной Европы, практически единогласно поддерживающие Украину в ее евроатлантическом стремлении?
Ответ видится таким: проблема дуальности НАТО в том, что если страны альянса согласны в том, как видеть победу Украины, а именно восстановление ее территориальной целостности, то единого понимания того, что считать поражением России, у них нет.
Те страны, которые находятся ближе к РФ, лушче понимают, что само существование империи является экзистенциальной угрозой для них. Поэтому вероятность вовлеченности в войну они оценивают выше как раз в случае со «стабилизацией конфликта», а не его окончания путем трансформации РФ.
Американцы же и немцы, боятся не столько победы РФ над Украиной, сколько явного поражения Москвы. Или, точнее, - процессов, которые начнутся в следствие распада федерации. Поэтому для них цель - не победа Украины, а «стабилизация» конфликта. А стабилизации не будет, если не будет приемлемых «пряников» для Путина.
Понятно, что украинцам, которые считают преступлением уже сами разговоры о возможности уступок Путину, и которые имеют горький опыт Минских соглашений, такого не говорят. Но по-другому позицию Берлина и Вашингтона в отношении, даже отсроченного (до «после войны»), членства Киева в НАТО, объяснить невозможно. И это страшно. Поскольку, если основные союзники Украины не ставят себе целью ее победу, то война затянется надолго, а это означает смерти еще десятков тысяч людей.
Ставки Путина так низки?
В сентябре 2022 года командиры, участвовавшие в обороне «Азовстали», Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волинский, Олега Хоменко и Денис Шлега в числе еще 215 украинских военнопленных, были обменяны. Россия по обмену получила кума Путина и лидера пророссийских сил в Украине Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Президент Зеленский заявил тогда, что согласно договоренностям командиры с «Азовстали» будут находиться в Турции под личной гарантией президента Эрдогана до конца войны. О такой же договоренности сообщил и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Однако, 8 июля командиры с «Азовстали», которые были и остаются главными символами «украинского неонацизма» в российской пропаганде, вернулись в Украину. Кремль, как всегда, сделал хорошую мину при плохой игре. Да, Турция нарушила договоренности, но мы знаем, какое давление на нее оказываи перед саммитом НАТО, поэтому относимся с пониманием.
Понятно, что договоренность с Путиным была Турцией нарушена. При этом Кремль, по словам того же Пескова, даже в известность никто не поставил. Хотя, вряд ли этот процесс мог остаться незамеченным РФ, поскольку, как сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар, переговоры о возвращении азовцев продолжались несколько месяцев и в них был задействован «весь дипломатический авангард», включая президента.
То есть, несколько месяцев шли переговоры Анкары и Киева (без Москвы!) о том, чтоб нарушить договоренность с Путиным. Потом ее открыто, даже без попытки объясниться, таки нарушили. И Путин… - ничего?
Похоже, в Турции больше верят в победу Украины, чем в Берлине и Вашингтоне. Либо ставки Путина уже так низки, и он так зависим от поддержки Эрдогана, что с ним уже можно особо не церемониться.
При этом, по словам украинского посла, никаких условий по возвращению азовцев в Украину, Анкара не ставила. Похоже, что не оговаривалось даже отказ мариупольских командиров от участия в боевых действиях, что хоть как-то помогло бы Путину сохранить лицо.
Поэтому, сразу по возвращении на родную землю командир «Азова» Денис Прокопенко заявил: «мы обязательно свое слово еще скажем в бою… Для этого мы вернулись в Украину. Это наша главная цель».
Суд длился до самой смерти
5 июля в центре Киева прогремели два взрыва. Оба они не имели прямого отношения к войне. В Шевченковском райсуде столицы подсудимый - бывший боец добровольческого батальона Игорь Гуменюк - сначала попытался сбежать, а потом забарикадировался и подорвал себя.
Гуменюка обвиняли в совершении восем лет назад теракта у Верховной рады. Тогда когда погибли четыре нацгвардейца. Тут важно, что в результате той трагедии была остановлена имплементация так называемых Минских соглашений в украинское законодательство. Власть в 2015 году испугалась.
Теперь Государственное бюро расследований пытается выяснить, каким образом в суд попала взрывчатка, кто способствовал покушению на правоохранителей и надлежащим ли образом охранники выполняли свои обязанности. Гибель человека, в перечне статей, которыми занимается ГБР, почему-то отсутствует. Адвокат Гуменюка сомневается, что тот мог подорвать себя сам.
Нужно признать, что отношение к произошедшему неоднозначное, но на фоне всего остального, эта смерть в суде была сенсацией одного дня. Хотя проблема, которую вскрыла эта трагедия, похоже вожла в хроническую стадию и может коснуться в Украине каждого.
Оказывается, все эти годы, с 2015-го, обвиняемый Гуменюк сидел в следственном изоляторе! Без приговора суда! Причем, подготовительное судебное заседание состоялось еще в октябре 2016-го. А потом суд присяжных... изучал более 100 томов дела.
«В феврале 2022 года суд закончил исследование письменных доказательств и должен был перейти к допросу свидетелей (которых около 100 чел. – авт.). Из-за полномасштабного вторжения РФ процесс приостановился. С февраля по июнь 2022 года судебные заседания не проводились. В ноябре 2022 года изменился состав суда присяжных и после утверждения нового состава судебное рассмотрение пришлось начать сначала», - пояснила спикер Киевской городской прокуратуры журналистам.
За все эти восемь лет, обвиненный, но не осужденный(!) Гуменюк, изолированный от общества и родных, так и не был допрошен в суде! После этого, действительно можно поверить, что человек от отчаяния решил подорвать себя, лишь бы не возвращаться в камеру. Но тогда нужно возбуждать еще одно производство - по статье о доведении до самоубийства, и сажать на скамью подсудимых всю судебную систему Украины.
Справка об авторе
Сергей Гармаш – украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991—1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года – главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.