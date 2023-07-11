Европейский суд встал на сторону пожизненно заключенного преступника

Однако Калда так не считал и в июне 2019 года подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Суду потребовалось почти три года, чтобы найти решение, но ожидание того стоило, поскольку Европа помогла ему выиграть. А именно, Европейский суд установил, что эстонское государство поступило несправедливо по отношению к Калда и должно выплатить ему 5000 евро в качестве компенсации.

С этим сильным доводом Калда в очередной раз обратился в суд на родине, требуя пересмотра его дела. Суд высшей инстанции удовлетворил его апелляцию, вернул дело на пересмотр и вынес решение во вторник, согласно которому все предыдущие постановления были отменены.

Калда – известный среди заключенных жалобщик в суд. Его последнее появление в суде было связано с его желанием досрочно выйти на свободу. Если первая инстанция с этим согласилась, то окружной суд это решение отменил, а поскольку суд высшей инстанции в апреле этого года не принял кассационную жалобу в производство, Калда должен и дальше находиться в заключении.

Калда был приговорен к смертной казни за убийство полицейского в 1996 году, но Таллиннский окружной суд изменил приговор на пожизненное заключение после поправки к уголовному кодексу, вступившей в силу в феврале 1997 года.

Согласно обвинительному заключению, в ночь на 27 апреля 1996 года Калда в перестрелке смертельно ранил комиссара полиции Ласнамяэ Марта Лаана, преследовавшего его после квартирной кражи.

Калда также совершал преступления и получал наказания в стенах тюрьмы. Одним из судебных заключений является подстрекательство к убийству и пыткам.