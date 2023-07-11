Европейский суд встал на сторону заключенного пожизненно преступника

Отбывающий пожизненный срок в тюрьме за убийство полицейского Ромео Калда смог успешно обжаловать решение тюрьмы, которая отказала ему в личных встречах с женой без использования стеклянной перегородки или внутреннего телефона. В этом ему помог Европейский суд по правам человека.
Судебное дело, длившееся почти восемь лет, было инициировано заключенным Ромео Калда в 2015 году. Он подал Вируской тюрьме ходатайство о том, чтобы ему разрешили короткие встречи с супругой без разделительных стеклянных перегородок и внутреннего телефона.
Вируская тюрьма неоднократно отклоняла ходатайства Калда, ссылаясь на то, что согласно приказу министра юстиции от 30 ноября 2000 года, заключенный и посетитель должны быть разделены стеклянной перегородкой. В тюрьме признали, что у них действительно есть право по своему усмотрению предоставить заключенному возможность общения напрямую, но при этом оценивают опасность, связанную с конкретной краткосрочной встречей.
«Калда неоднократно совершал преступления против личности, он отбывает пожизненное заключение в колонии закрытого типа в отделении усиленного надзора. В 2010 году он был приговорен к заключению за преступление, совершенное в местах лишения свободы.
С Калда связан высокий риск побега и утраты доверия, которые и были упомянуты в качестве рисков безопасности. В случае с ним и вопрос безопасности тюрьмы, и безопасность тюремных служащих перевешивают его частный интерес. Законом предусмотрены и другие способы сохранения семейных связей», - считает рюководство тюрьма.
Ромео Калда не сдался и обратился в административный суд в Тарту, однако, в июне 2017 года суд принял сторону тюрьмы. Тартуский окружной суд поддержал такую же точку зрения в июне 2018 года, а когда и суд высшей инстанции отказался принять кассационную жалобу Калда в декабре 2018 года и судебные решения вступили в силу, то стало казаться, что судебный путь заключенного завершен.
Однако Калда так не считал и в июне 2019 года подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Суду потребовалось почти три года, чтобы найти решение, но ожидание того стоило, поскольку Европа помогла ему выиграть. А именно, Европейский суд установил, что эстонское государство поступило несправедливо по отношению к Калда и должно выплатить ему 5000 евро в качестве компенсации.
С этим сильным доводом Калда в очередной раз обратился в суд на родине, требуя пересмотра его дела. Суд высшей инстанции удовлетворил его апелляцию, вернул дело на пересмотрение и вынес решение во вторник, согласно которому все предыдущие постановления были отменены.
Калда – известный среди заключенных жалобщик в суд. Его последнее появление в суде было связано с его желанием досрочно выйти на свободу. Если первая инстанция с этим согласилась, то окружной суд это решение отменил, а поскольку суд высшей инстанции в апреле этого года не принял кассационную жалобу в производство, Калда должен и дальше находиться в заключении.
Калда был приговорен к смертной казни за убийство полицейского в 1996 году, но Таллиннский окружной суд изменил приговор на пожизненное заключение после поправки к уголовному кодексу, вступившей в силу в феврале 1997 года.
Согласно обвинительному заключению, в ночь на 27 апреля 1996 года Калда в перестрелке смертельно ранил комиссара полиции Ласнамяэ Марта Лаана, преследовавшего его после квартирной кражи.
Калда также совершал преступления и получал наказания в стенах тюрьмы. Одним из судебных заключений является подстрекательство к убийству и пыткам.