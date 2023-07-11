Это называется кризисом? Прибыл Eesti Gaas выросла почти в четыре раза

Оборот концерна также продемонстрировал значительный рост - выручка от продаж в прошлом году достигла 1,01 млрд евро, показатель годом ранее составлял 380,9 млн евро, говорится в годовом отчете Eesti Gaas. Прибыль группы в 2022 году до прибыль до вычета процентов, налогов на прибыль, амортизации и расходов на топ-менеджмент (EBITDA) составила 113,5 млн евро, что на 206,7% выше, чем в прошлом году. За исключением единовременных эффектов, EBITDA увеличилась на 211,6 процента за год.

Консолидированная прибыль от продажи природного газа выросла в 2022 году за год на 196 процентов до 890,2 млн евро, включая доход от производных инструментов. Выручка от продаж природного газа как минимум удвоилась на всех целевых рынках благодаря исторически высоким уровням цены TTF европейского газового индекса.

В свою очередь, снижение потребления природного газа в странах Балтии и в Финляндии примерно на 40 процентов негативно сказалось на продажах природного газа. Снижение потребления произошло в первую очередь из-за высокой цены на природный газ, а также более теплой, чем в среднем, погоды в первом квартале года и опасений возможной нехватки природного газа в результате реорганизации цепочек поставок.

Консолидированный доход Eesti Gaas от продажи электроэнергии составил 67 млн евро, что на 320 процентов больше, чем в 2021 году. За год выросло количество как домашних, так и корпоративных клиентов. Консолидированная выручка от продаж сетевой услуги в 2022 году составила 24,3 миллиона евро, что на 20 процентов меньше, чем в 2021 году.