Вот это ажиотаж! На матч Эстония-Швеция в продажу поступили дополнительные билеты

«Поскольку интерес к игре большой и львиная доля билетов на места уровней А и В боковых трибун уже распродана, в продажу поступили билеты на уровень С», — сказал Тыну Сирел, генеральный директор Эстонского футбольного союза. На данный момент на матч уже продано более 4000 билетов, и, учитывая интерес, на сентябрьскую игру можно ожидать около 10 000 зрителей.

«Мы рекомендуем всем желающим приобрести билеты заранее, поскольку в этом случае можно купить их по хорошей цене и выбрать удобное место», - добавил Сирель. Все помнят июньскую встречу нашей сборной с командой Бельгии – все билеты были распроданы, и многие желающие не смогли попасть на стадион.

За все время Эстония и Швеция встречались друг с другом 18 раз, последний раз в 2021 году в Стокгольме, где хозяева выиграли со счетом 1:0. В рейтинге ФИФА Швеция занимает высокое 23-е место.

Праздничная зона стадиона откроется 9 сентября в 16:00, там выступит всеми любимый эстонский артист. Разогрев команд начнется в 18:15, гимны прозвучат в 18:45, а в 19:00 судья даст стартовый свисток.