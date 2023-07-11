Вот это ажиотаж! На матч Эстония-Швеция в продажу поступили дополнительные билеты

9 сентября мужская сборная Эстонии по футболу примет в отборочном матче чемпионата Европы на стадионе A. Le Coq Arena команду Швеции. В продажу поступило дополнительное количество билетов на боковую трибуну.
«Поскольку интерес к игре большой и львиная доля билетов на места уровней А и В боковых трибун уже распродана, в продажу поступили билеты на уровень С», — сказал Тыну Сирел, генеральный директор Эстонского футбольного союза. На данный момент на матч уже продано более 4000 билетов, и, учитывая интерес, на сентябрьскую игру можно ожидать около 10 000 зрителей.
«Мы рекомендуем всем желающим приобрести билеты заранее, поскольку в этом случае можно купить их по хорошей цене и выбрать удобное место», - добавил Сирель. Все помнят июньскую встречу нашей сборной с командой Бельгии – все билеты были распроданы, и многие желающие не смогли попасть на стадион.
За все время Эстония и Швеция встречались друг с другом 18 раз, последний раз в 2021 году в Стокгольме, где хозяева выиграли со счетом 1:0. В рейтинге ФИФА Швеция занимает высокое 23-е место.
Праздничная зона стадиона откроется 9 сентября в 16:00, там выступит всеми любимый эстонский артист. Разогрев команд начнется в 18:15, гимны прозвучат в 18:45, а в 19:00 судья даст стартовый свисток.
Билеты на матч продаются в Piletilevi и на сайте Эстонского футбольного союза (EJL) - каждый может найти билет с подходящей ценой и местом. EJL напоминает, что перепродажа абонементов (в том числе иностранным болельщикам) или использование билетов в коммерческих целях (включая розыгрыши и т. д.) без согласия EJL запрещены.