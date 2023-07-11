АНАЛИЗ ⟩ Администрация президента РФ по-прежнему не контролирует медиапространство

Однако самый главный вывод об утечках информации заключается в том, что администрация президента России по-прежнему не контролирует медийное пространство, не обладает инициативой и реагирует на происходящее в СМИ с опозданием и неуклюже. Такую ситуацию можно рассматривать как свидетельство недовольства в армии и силовых структурах, но не как прямое свидетельство подготовки нового мятежа.

У России мало ракет

В июле Россия не наносила крупных ракетных ударов по украинским городам. В редких случаях наносятся атаки иранскими беспилотниками и отдельными крылатыми или баллистическими ракетами.

У России просто слишком мало ракет. Неделю назад было замечено, как Россия пыталась ракетами «Искандер» уничтожить плацдарм украинских войск на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста. Было выпущено несколько ракет, но результата достигнуто не было. Видимо, необходимо экономить ракеты, чтобы в какой-то критический момент на фронте попытаться атаковать украинские силы или гражданскую инфраструктуру, чтобы сбалансировать ситуацию.

Удары по украинским городам вблизи линии фронта средствами ПВО С-300 или С-400 доставили больше проблем Украине. В настоящее время на эти атаки приходится большая часть жертв среди мирного населения Украины. Сегодня ночью была организована новая атака иранскими беспилотниками, но 26 беспилотников, направленных в сторону Киева, были сбиты украинскими ПВО. Всего было запущено 28 дронов, но информации о попаданиях нет.