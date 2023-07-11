АНАЛИЗ ⟩ Администрация президента РФ по-прежнему не контролирует медиапространство

Неразбериха вокруг главы военной операции российской армии в Украине вчера значительно усилилась, в то же время, очевидно, что Кремль больше не контролирует информационное пространство, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Прежде всего, был выпущен видеоклип, в котором начальник Генштаба России и официальный руководитель военной операции в Украине генерал Валерий Герасимов слушает отчет о военных атаках, имевших место в воскресенье. Это для того, чтобы сообщить общественности, что генерал Герасимов продолжит работать на своих должностях. Однако ни один официальный источник не подтвердил это окончательно.
Кроме того, вчера в СМИ появились предположения, что бунтарь Евгений Пригожин лично встречался с президентом России 29 июня вместе с другими вагнеровскими командирами. Позднее эту встречу подтвердили и российские официальные лица.
Содержание встречи не опубликовано, но очевидно, что с момента окончания мятежа Пригожин постоянно ведет переговоры о своем будущем и будущем своих сообщников. Учитывая то, как устроена российская политическая система, такая личная встреча с российским президентом вполне естественна.
Однако время, когда произошла утечка об этой встрече, создает впечатление, что происходящее вокруг генерала Герасимова имеет прямое отношение к этой встрече. Напомним, что отставка генерала Герасимова была одним из главных требований вагнеровцев.
Исходя из имеющейся информации, можно сделать вывод, что Герасимов все же останется на своем посту, но недовольство его деятельностью может быть шире, и, вероятно, будут вестись дискуссии о продолжении его работы на занимаемых должностях.
Исходя из имеющейся информации, можно сделать вывод, что Герасимов все же останется на своем посту, но недовольство его деятельностью может быть шире, и, вероятно, будут вестись дискуссии о продолжении его работы на занимаемых должностях.
Однако самый главный вывод об утечках информации заключается в том, что администрация президента России по-прежнему не контролирует медийное пространство, не обладает инициативой и реагирует на происходящее в СМИ с опозданием и неуклюже. Такую ситуацию можно рассматривать как свидетельство недовольства в армии и силовых структурах, но не как прямое свидетельство подготовки нового мятежа.
У России мало ракет
В июле Россия не наносила крупных ракетных ударов по украинским городам. В редких случаях наносятся атаки иранскими беспилотниками и отдельными крылатыми или баллистическими ракетами.
У России просто слишком мало ракет. Неделю назад было замечено, как Россия пыталась ракетами «Искандер» уничтожить плацдарм украинских войск на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста. Было выпущено несколько ракет, но результата достигнуто не было. Видимо, необходимо экономить ракеты, чтобы в какой-то критический момент на фронте попытаться атаковать украинские силы или гражданскую инфраструктуру, чтобы сбалансировать ситуацию.
Удары по украинским городам вблизи линии фронта средствами ПВО С-300 или С-400 доставили больше проблем Украине. В настоящее время на эти атаки приходится большая часть жертв среди мирного населения Украины. Сегодня ночью была организована новая атака иранскими беспилотниками, но 26 беспилотников, направленных в сторону Киева, были сбиты украинскими ПВО. Всего было запущено 28 дронов, но информации о попаданиях нет.
На юге сегодня ночью Россия начала атаку иранскими беспилотниками с целью поразить зерновой терминал в Одесском порту. Это ответ на заявления, прозвучавшие после встречи президента Турции и президента Украины. Украинская ПВО уничтожила 22 беспилотника, 2 попали в административное здание порта. Небольшие пожары начались из-за обломков сбитых дронов.
Нарастание давления на фронте
Российская армия пытается усилить давление на фронтах, чтобы остановить украинское наступление.
– В направлении Сватово и Северодонецка в результате попытки наступления российские войска немного продвинулись в отдельных пунктах в районе севернее Сватово и в районе города Кременная. Они не вносят существенных изменений в линию фронта, но это все же заставляет украинское военное командование реагировать.
– В Бахмуте Россия снова попробовала затасканный метод психологической войны и несколько дней назад объявила, что направила спецподразделение Ахмат южнее Бахмута для препятствования украинскому наступлению. Вчера уже были сообщения об их выводе. Южнее Бахмута украинские войска продолжали продвижение войск.
Севернее Бахмута сопротивление российских войск сильнее, хотя и здесь Украине удалось немного улучшить свои позиции. Кроме того, Украина пытается атаковать со стороны Северска на севере прямо в сторону города Соледар, что в случае успеха будет очень опасно для тыла российских войск.
Наступление российской армии в районе Сватово и Кременной, по-видимому, является попыткой остановить украинское наступление на Бахмут.
Наступление российской армии в районе Сватово и Кременной, по-видимому, является попыткой остановить украинское наступление на Бахмут. Представитель украинской армии заявил вчера, что, поскольку Украина контролирует наиболее важные высоты вокруг Бахмута, они в состоянии держать под непрерывным огнем всю территорию города Бахмут и его окрестности.
Правда, что за последнюю неделю украинская артиллерия уничтожила целый ряд российских артиллерийских позиций к востоку от Бахмута. Российская армия обязательно продолжит сосредотачивать новые резервы и предпринимать контратаки.
– В районе Донецка российская армия продолжает безрезультатные атаки как на Авдеевку, так и на Марьинку.
– На южном фронте украинская армия продолжила наступательные действия на прежних направлениях. Они постоянно улучшают свои позиции, но серьезных прорывов достигнуто не было. Украина также имеет предмостный плацдарм высадки десанта на левом берегу Днепра.
НАТО меняет ситуацию
На вчерашней встрече с премьер-министром Швеции и генеральным секретарем НАТО президент Турции принял решение дать согласие на вступление Швеции в НАТО. Вчера президент Турции сделал риторическое заявление о том, что вступление Швеции в НАТО будет связано со вступлением Турции в ЕС. Турецкий президент этим скорее указывал на риторику стран-членов Евросоюза в отношении Турции в рамках процесса присоединения к Европе.
В общем, понятно, что Турция не могла реально поставить такое условие, и вчерашнее выступление президента Турции было не очень удачной идеей. Нам еще предстоит дождаться окончания процесса ратификации решений турецким и венгерским парламентами, что не совсем безопасно, потому что по-прежнему остается возможность организации операций по оказанию влияния, оскорбляющих ислам или других типов.
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО коренным образом изменит ситуацию с безопасностью в регионе Балтийского моря, и Россия не может ответить на это просто военным планированием. Особенно в ситуации, когда регулярных войск в регионе уже практически нет, и даже восстановление прежних возможностей займет очень много времени.
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО коренным образом изменит ситуацию с безопасностью в регионе Балтийского моря, и Россия не может ответить на это просто военным планированием.
Россия сейчас открыто игнорирует изменившуюся реальность. Еще в начале войны в Украине власти РФ пытались пригрозить Швеции и Финляндии жесткой реакцией, если они вступят в НАТО. После войны в Грузии Россия организовывала все более агрессивные военные маневры в Балтийском море, которые, помимо самого НАТО, вполне осознанно и публично угрожали Швеции и Финляндии.
С одной стороны, война в Украине мотивировала финское и шведское общество на вступление в НАТО, а с другой стороны, военное поражение России означало, что этот процесс нельзя было предотвратить. Присоединение Финляндии и Швеции является фундаментальным и долгосрочным стратегическим изменением в регионе.