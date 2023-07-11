Bloomberg: ключевые страны НАТО готовы к оформлению гарантий для Украины

Группа ключевых союзников Украины близка к достижению соглашения о начале переговоров с Киевом по оформлению двусторонних обязательств в сфере безопасности. Они будут направлены на усиление способности Украины защищать себя и сдерживать будущую российскую агрессию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Ожидается, что это объявление станет частью декларации большинства лидеров стран «Большой семерки» во время текущего двухдневного саммита НАТО в Вильнюсе. Таким образом, по данным Bloomberg, Украина получит пока в качестве гарантий безопасности альтернативный вариант - двусторонние договоры.

Также президент Польши Анджей Дуда не исключает, что Варшава может разместить своих военных в Украине, если будет принято решение о переговорах и проведении миротворческой операции. Об этом он заявил в интервью Bild, Welt и Politico.