Bloomberg: ключевые страны НАТО готовы к оформлению гарантий для Украины

Страны «Большой семерки» предоставят Украине индивидуальные гарантии безопасности на случай будущей войны с Россией. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Bloomberg. Шесть стран «семерки» являются также ключевыми членами Северо-Атлантического блока.
Группа ключевых союзников Украины близка к достижению соглашения о начале переговоров с Киевом по оформлению двусторонних обязательств в сфере безопасности. Они будут направлены на усиление способности Украины защищать себя и сдерживать будущую российскую агрессию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Ожидается, что это объявление станет частью декларации большинства лидеров стран «Большой семерки» во время текущего двухдневного саммита НАТО в Вильнюсе. Таким образом, по данным Bloomberg, Украина получит пока в качестве гарантий безопасности альтернативный вариант - двусторонние договоры.
Также президент Польши Анджей Дуда не исключает, что Варшава может разместить своих военных в Украине, если будет принято решение о переговорах и проведении миротворческой операции. Об этом он заявил в интервью Bild, Welt и Politico.
По словам Дуды, возможность отправки польских военных в Украину будет зависеть от договоренностей: «Если Украина решит провести мирные переговоры с Россией и будет принято решение о "миротворческой операции", в которой западные солдаты, например, будут следить за соблюдением режима прекращения огня, Польша примет участие», - сказал он.