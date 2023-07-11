УРМАС ПАЭТ ⟩ Турция заставила Россию изрядно понервничать

После почти года чинимых препон, Швеция наконец-то получила от Турции зеленый свет на вступление в НАТО. И, по всей вероятности, такое же решение последует и от Венгрии, которой не захочется препятствовать Швеции в одиночку.

Вступление Швеции в НАТО, как и уже состоявшееся ранее вступление Финляндии, поднимает качество безопасности в Северной Европе на более высокий уровень, что имеет большое значение как для Эстонии, так и для всего региона Балтийского моря.

В свете российской агрессии против Украины было довольно странным, что Турция и Венгрия затягивали с согласием на вступление в НАТО не только Швеции, но и Финляндии, с учетом того, как этот шаг был важен для обеспечения европейской безопасности. Теперь все-таки, наконец, это сделано.

Турция в результате этого процесса добилась определенных изменений в шведской политике в отношении курдов, которая вызывала у Турции неудовольствие на протяжении немалого срока. Но также Турция получила и более широкое внимание к ее проблемам в сфере безопасности в связи с курдским движением сопротивления, и, возможно, лучшее понимание этих проблем. В практической плоскости Турция, по всей вероятности, получила возможность приобрести у США истребители F-16, о своей заинтересованности в которых Анкара говорила уже долгое время.

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