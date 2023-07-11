УРМАС ПАЭТ ⟩ Турция заставила Россию изрядно понервничать

Продемонстрированная только что Турцией решительная поддержка членства Украины в НАТО заслуживает внимания, одобрительно констатирует эксперт по внешней политике и депутат Европарламента Урмас Паэт (Партия реформ).
После почти года чинимых препон, Швеция наконец-то получила от Турции зеленый свет на вступление в НАТО. И, по всей вероятности, такое же решение последует и от Венгрии, которой не захочется препятствовать Швеции в одиночку.
Вступление Швеции в НАТО, как и уже состоявшееся ранее вступление Финляндии, поднимает качество безопасности в Северной Европе на более высокий уровень, что имеет большое значение как для Эстонии, так и для всего региона Балтийского моря.
В свете российской агрессии против Украины было довольно странным, что Турция и Венгрия затягивали с согласием на вступление в НАТО не только Швеции, но и Финляндии, с учетом того, как этот шаг был важен для обеспечения европейской безопасности. Теперь все-таки, наконец, это сделано.
Турция в результате этого процесса добилась определенных изменений в шведской политике в отношении курдов, которая вызывала у Турции неудовольствие на протяжении немалого срока. Но также Турция получила и более широкое внимание к ее проблемам в сфере безопасности в связи с курдским движением сопротивления, и, возможно, лучшее понимание этих проблем. В практической плоскости Турция, по всей вероятности, получила возможность приобрести у США истребители F-16, о своей заинтересованности в которых Анкара говорила уже долгое время.
Турция выражает сильную поддержку Украине
В случае Турции заслуживает внимания проявленная ею только что сильная поддержка вступлению Украины в НАТО. После недавних президентских выборов в Турции Эрдоган стал яснее показывать свое желание усиливать связи Турции с союзниками по НАТО и рельефнее выражать свою поддержку Украине. Видимо, становится все более очевидным, что в нынешней ситуации одновременная дружба и с демократическим Западом, и со страной-агрессором Россией не может быть эффективной.
Сделанные в последнее время Турцией шаги подействовали на нервы российскому режиму, который скорее видел Турцию страной, желающей сохранить отношения с Россией. Тем сильнее разочарование в Кремле от того, что Турция прекратила блокировать вступление Швеции в НАТО и выразила мощную поддержку вступлению Украины в альянс. Российские деятели уже назвали эти действия ударом ножом в спину, а Турцию - недружественным государством.
Турция снова движется в ЕС?
В контексте расширения НАТО поднялся вопрос, могут ли действия Турции означать, что у нее возник новый интерес разогреть свой собственный интеграционный процесс с Евросоюзом, который прервался с десяток лет назад. Разумеется, Турция хочет на еще более льготных для себя условиях выходить на единый рынок Евросоюза, но полноценное вступление страны в ЕС не выглядит вероятной и реалистичной целью в период правления Эрдогана.
Такая цель должна была бы привести к возобновлению переговоров о вступлении, в которых должны были бы проявить заинтересованность не только Турция, но и все члены ЕС. Однако в течение последнего десятилетия отношения между ЕС и Турцией обострились до такой степени, что возобновление таких переговоров при Эрдогане вообразить очень трудно. Ко всему прочему, у Турции есть проблемы в двусторонних отношениях с некоторыми странами ЕС, например, с Кипром, Грецией и даже Францией.
И в самой Турции в последние десять лет произошли большие изменения. Например, поддержка вступления в ЕС снизилась в обществе в три раза. Конечно, это произошло, в первую очередь, благодаря установкам самого Эрдогана и посылаемым им сигналам.
В то же время очевидно, что Турция остается для ЕС важным партнером. Как экономическим, так и партнером в сфере безопасности. Например, Турция играет важную роль в замедлении потока беженцев, прибывающих в Европу с Ближнего Востока и из более дальних регионов, а также в размещении их на своей территории. Также Турция важна в качестве буфера между Европой и турбулентностью ближневосточных конфликтов. Но также как очень важный фактор нужно выделить и непосредственное соседство Южного Кавказа и Украины.
Поэтому и в интересах самого ЕС поддерживать отношения с Турцией и предотвращать новые конфликты и возникновение очагов напряженности.
Лучше всего это может обеспечиваться особыми отношениями между ЕС и Турцией, основанными на больших взаимных жизненных интересах, а также на членстве Турции в НАТО. Все это может быть достигнуто и без полноправного членства Турции в Европейском союзе.
Подобное сотрудничество уже работает с некоторыми другими странами, так что оно вполне возможно. Однако для этого требуется твердая воля как всех членов ЕС, так и, конечно же, самой Турции. Последние шаги Турции в НАТО, сделанные как в поддержку расширения альянса, так и в поддержку Украины, дают надежду на то, что и отношения между ЕС и Турцией тоже могут стать более рациональными.