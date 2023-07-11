Желающим улучшить качество жизни: в каких странах Европы экспатам живется комфортнее?

Популярность удаленной работы только растет, и десятки стран активно выдают визы «цифровым кочевникам». Поэтому переехать в другую страну и обосноваться в ней - вполне реально. Но важно правильно выбрать место назначения, которое наилучшим образом соответствовало бы образу жизни потенциального эмигранта и его ожиданиям в плане карьеры.

Каждый год организация InterNations проводит опрос экспатов, которые живут и работают за границей.

В этом году в нем участвовали 12 000 респондентов. На основе их ответов эксперты ранжировали 53 страны мира по качеству жизни для новоприбывших. Вот рейтинг и антирейтинг европейских государств, который мы составили, исходя из результатов опроса.

Где в Европе экспатам легче обосноваться?

В ходе опроса экспатов просили оценить лёгкость обустройства на новом месте, условия работы и досуг.

Рейтинг также включает индексы, при расчете которых учитываются качество цифровых услуг, жилья, бюрократические процедуры, и сложности, связанные с языком принимающей страны.

В этом году два европейских государства попали в первую десятку.

Экспаты в Испании чувствуют себя как дома

Испания была признана лучшей страной в Европе и второй в мире по качеству жизни для экспатов в 2023 году.

Важно отметить, что эта страна семь лет подряд, начиная с самого первого исследования, входит в топ-10 рейтинга InterNations.