В канаве найдено тело человека

Дежурный руководитель патрульной службы отделения полиции Центральной Эстонии Индрек Егоров уточнил, что сообщение поступило в Центр тревоги сегодня в 11.56. «Позвонивший сообщил, что велосипедист вылетел в канаву в зеленой зоне между Тульяку-теэ и Саарекуузику-тею в Имавере», - пояснил он.

По словам Егорова, медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть найденного в канаве 55-летнего мужчины. «На первый взгляд, место происшествия и найденные рядом с погибшим вещественные доказательства указывают на несчастный случай. Точные обстоятельства происшествия и причина смерти мужчины будут установлены в ходе экспертизы», - добавил он.

По данным Järva Teataja, это был местный житель, смерть которого стала большим потрясением для общества.