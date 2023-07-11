В канаве найдено тело человека

Сегодня в полдень в Центр тревоги поступило сообщение, что в канаве в поселке Имавере неподвижно лежит велосипедист. На место происшествия поспешили и полиция, и скорая помощь. К сожалению, им пришлось констатировать смерть человека.
Дежурный руководитель патрульной службы отделения полиции Центральной Эстонии Индрек Егоров уточнил, что сообщение поступило в Центр тревоги сегодня в 11.56. «Позвонивший сообщил, что велосипедист вылетел в канаву в зеленой зоне между Тульяку-теэ и Саарекуузику-тею в Имавере», - пояснил он.
По словам Егорова, медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть найденного в канаве 55-летнего мужчины. «На первый взгляд, место происшествия и найденные рядом с погибшим вещественные доказательства указывают на несчастный случай. Точные обстоятельства происшествия и причина смерти мужчины будут установлены в ходе экспертизы», - добавил он.
По данным Järva Teataja, это был местный житель, смерть которого стала большим потрясением для общества.
Он был активным членом сообщества Имавере, его характеризовали как дружелюбного, отзывчивого и добросердечного человека. Время от времени он жаловался на плохое самочувствие, но при этом каждый день передвигался по поселку, искал подработку и общался с людьми.