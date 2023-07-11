Появился новый маршрут для самостоятельной прогулки по Кренгольму

Кренгольмская мануфактура, основанная в XIX веке, была одним из крупнейших текстильных предприятий Европы и царской России, вместе с окружающими ее жилыми и бытовыми зданиями она образовала город в городе. Там было практически все необходимое для работников Кренгольма: школа, больница, почта, полиция, тюрьма, детский сад, телеграф, парикмахерская, клуб, баня, рынок, пекарня, прачечная и морг, а также две большие церкви. Большинство зданий сохранилось и до наших дней. История Кренгольма и людей, связанных с этим местом, уникальна. Теперь она доступна и для жителей и гостей города.

«Люди, которые посещают район Кренгольма, всегда хотят увидеть здания мануфактуры. Сегодня они находятся на закрытой территории, попасть на которую можно только под руководством гида. На самом деле, там есть, на что посмотреть! Моими любимыми объектами являются, на мой взгляд, самое красивое здание в стиле модерн в Эстонии, - Нарвская больница и так называемая мусоросжигательная печь, которая на самом деле не выполняла эту функцию. Многие из нас мечтают возродить Старую Нарву, но давайте не забывать о том, что у нас есть», - сказала мэр Нарвы Катри Райк.