Появился новый маршрут для самостоятельной прогулки по Кренгольму

В рамках международного проекта TExTOUR, направленного на развитие культурного туризма в малоизвестных регионах Европы и за ее пределами, был разработан тематический маршрут по району Кренгольма. Открытие нового маршрута состоится 13 июля в 16:00 в Нарве, около Дома культуры имени Василия Герасимова.
Кренгольмская мануфактура, основанная в XIX веке, была одним из крупнейших текстильных предприятий Европы и царской России, вместе с окружающими ее жилыми и бытовыми зданиями она образовала город в городе. Там было практически все необходимое для работников Кренгольма: школа, больница, почта, полиция, тюрьма, детский сад, телеграф, парикмахерская, клуб, баня, рынок, пекарня, прачечная и морг, а также две большие церкви. Большинство зданий сохранилось и до наших дней. История Кренгольма и людей, связанных с этим местом, уникальна. Теперь она доступна и для жителей и гостей города.
«Люди, которые посещают район Кренгольма, всегда хотят увидеть здания мануфактуры. Сегодня они находятся на закрытой территории, попасть на которую можно только под руководством гида. На самом деле, там есть, на что посмотреть! Моими любимыми объектами являются, на мой взгляд, самое красивое здание в стиле модерн в Эстонии, - Нарвская больница и так называемая мусоросжигательная печь, которая на самом деле не выполняла эту функцию. Многие из нас мечтают возродить Старую Нарву, но давайте не забывать о том, что у нас есть», - сказала мэр Нарвы Катри Райк.
Считав QR-код с табличек, установленных на маршруте, можно самостоятельно прогуляться по улицам Кренгольма, послушать или почитать информацию о самых интересных объектах и зданиях, которые встретятся по маршруту, посмотреть старые и современные фотографии, узнать больше о людях, судьбы которых были неразрывно связаны с Кренгольмом. Тексты были подготовлены мэром Нарвы Катри Райк, историком по образованию.
Маршрут включает 18 объектов, длительность около 3,5 км, по времени прогулка займет около часа. Тематический тур по району Кренгольма доступен в цифровом формате на телефоне, планшете и компьютере, на трех языках – эстонском, русском и английском как в текстовом варианте, так и в аудио. Страничка маршрута находится здесь.
Цель проекта TExTOUR – улучшить экономическое и социальное положение 8 пилотных регионов с богатым культурным и историческим наследием, одним из которых является город Нарва и конкретно район Кренгольма, за счет развития сферы культурного туризма.
Проект продлится до 30 сентября. Все разработанные в рамках проекта документы будут доступны на открытой платформе для пользования на государственном и местном уровнях. Главным партнером по проекту является испанская организация Fundación Santa María la Real. Проект TExTOUR получил грант из Программы ЕС Horizon2020. Общий бюджет проекта на весь период и для всех 17 партнеров составляет 3 950 468,75 евро. Реализацию проекта поддержал «Капитал культуры Эстонии».