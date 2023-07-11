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Россиянин попытался въехать в Финляндию по поддельной карте ВНЖ. Он купил документ у знакомого за 1600 евро

rus.postimees.ee
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Граница Финляндии и России. Иллюстративное фото.
Граница Финляндии и России. Иллюстративное фото. Фото: SASU MAKINEN/AFP

Пограничная служба Финляндии подозревает россиянина в попытке попасть в страну по поддельным документам, пишет Yle.

В воскресенье, 9 июля, на многостороннем автомобильном пункте пропуска Ваалимаа мужчина продемонстрировал пограничникам польскую карту ВНЖ. Проверка показала, что документ был поддельным.

По данным следствия, россиянин купил карту у проживающего в Финляндии знакомого и заплатил за нее 1600 евро.

Пограничная служба начала проверку и в отношении человека, который мог продать карту ВНЖ. Его подозревают в организации нелегальной миграции.

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