Россиянин попытался въехать в Финляндию по поддельной карте ВНЖ. Он купил документ у знакомого за 1600 евро

В воскресенье, 9 июля, на многостороннем автомобильном пункте пропуска Ваалимаа мужчина продемонстрировал пограничникам польскую карту ВНЖ. Проверка показала, что документ был поддельным.

По данным следствия, россиянин купил карту у проживающего в Финляндии знакомого и заплатил за нее 1600 евро.