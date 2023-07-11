POSTIMEES В ВИЛЬНЮСЕ ⟩ Зеленский перед прибытием в Вильнюс резко раскритиковал НАТО за нерешительность

Это выглядит как ситуация, которую, по крайней мере, на предшествующих саммиту брифингах, называли наихудшим сценарием. По всей вероятности, Литва, страна-хозяйка саммита, готова до завтрашнего дня блокировать выпуск коммюнике, если в него не будут вписаны обнадеживающие для Украины сигналы в отношении ее вступления в НАТО.