POSTIMEES В ВИЛЬНЮСЕ ⟩ Зеленский перед прибытием в Вильнюс резко раскритиковал НАТО за нерешительность

В Вильнюсе началось первое официальное заседание в рамках саммита НАТО. Неофициально же циркулирует информация, что представителям стран-союзников не удалось перед появлением лидеров государств договориться о том, что будет сказано в коммюнике саммита по поводу Украины.
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Это выглядит как ситуация, которую, по крайней мере, на предшествующих саммиту брифингах, называли наихудшим сценарием. По всей вероятности, Литва, страна-хозяйка саммита, готова до завтрашнего дня блокировать выпуск коммюнике, если в него не будут вписаны обнадеживающие для Украины сигналы в отношении ее вступления в НАТО.