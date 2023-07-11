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POSTIMEES В ВИЛЬНЮСЕ ⟩ Зеленский перед прибытием в Вильнюс резко раскритиковал НАТО за нерешительность

Эвелин Калдоя
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Президент Украины Владимир Зеленский посещает Змеиный остров. 8 июля 2023 года.
Президент Украины Владимир Зеленский посещает Змеиный остров. 8 июля 2023 года. Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi

В Вильнюсе началось первое официальное заседание в рамках саммита НАТО. Неофициально же циркулирует информация, что представителям стран-союзников не удалось перед появлением лидеров государств договориться о том, что будет сказано в коммюнике саммита по поводу Украины.

Это выглядит как ситуация, которую, по крайней мере, на предшествующих саммиту брифингах, называли наихудшим сценарием. По всей вероятности, Литва, страна-хозяйка саммита, готова до завтрашнего дня блокировать выпуск коммюнике, если в него не будут вписаны обнадеживающие для Украины сигналы в отношении ее вступления в НАТО.

Раздражение можно различить и в свежем посте президента Украины Владимира Зеленского в Twitter.

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