Пригожин в Кремле: что говорят о его встрече с Путиным российское ТВ, Z-блогеры и эксперты

Встреча состоялась в Кремле 29 июня и продолжалась три часа, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По версии Кремля, присутствовавшие изложили Путину свою версию событий и заверили, что являются его убежденными сторонниками и готовы дальше «сражаться за Родину».

Телевидение

В дни мятежа Пригожина российским федеральным телеканалам не сразу удалось найти нужные слова для того, чтобы объяснить зрителям, что происходит. Когда слова нашлись, оказалось, что, по телевизионной версии, России угрожала ни много ни мало гражданская война, избежать которой удалось благодаря доверию народа к президенту.

В схожем ключе телепропагандисты освещали и новость о встрече Путина с неудавшимся зачинщиком «гражданской войны» и его наемниками. Ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева в понедельник назвала эту встречу сенсацией и предложила трактовать ее как свидетельство готовности Путина к совместной работе со всеми, кто предан стране.

Участники ток-шоу Скабеевой также комментировали это известие в превосходных тонах, отмечая, что теперь наемников «Вагнера» можно будет и в дальнейшем привлекать к решению тех или иных боевых задач.

В вечернем выпуске новостей на «Первом канале» корреспондент привел такое объяснение: «Встреча с командирами ЧВК очевидно говорит о решении президента не перекладывать ответственность на подчиненных и разобраться в ситуации лично. Именно так Путин и поступает всегда».