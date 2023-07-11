ЕСПЧ: расследование убийства Немцова было неудовлетворительным

Один из главных оппонентов Путина, занимавший пост зампредседателя правительства при Ельцине, Борис Немцов был застрелен с близкого расстояния 27 февраля 2015 года, в двух шагах от Кремля.

Иск в ЕСПЧ был подан дочерью погибшего Жанной Немцовой. В решении Страсбургского суда, в частности, говорится, что «российские власти <...> не изучили утверждения о том, что убийство могло быть политически мотивированным, ни гипотезу о возможной причастности к нему некоторых государственных чиновников; что они не определили мотив тех, кто мог подкупить исполнителей убийства».

ЕСПЧ. Фото: AFP

Расследование было начато вскоре после убийства оппозиционера, отметили в ЕСПЧ. Пять подозреваемых были арестованы, шестой убит во время задержания. По итогам судебного процесса в июле 2017 года пятерых выходцев из республик Чечня и Ингушетия приговорили к лишению свободы на срок от 11 до 20 лет за убийство. По мнению семьи политика, это «полное фиаско» российской судебной системы, поскольку та не смогла установить истинного организатора убийства.