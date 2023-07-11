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Хуторянин обнаружил на своем поле чужой автомобиль

Кевин Вольтер
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Автомобиль на поле. Фото иллюстративное.
Автомобиль на поле. Фото иллюстративное. Фото: Pixabay

За прошедшие сутки в Центр тревоги поступило два сообщения о ДТП в Ляэне-Вирумаа. В волости Вяйке-Маарья Volkswagen выехал на зерновое поле, а в волости Кадрина под фургон Ford попала косуля.

В понедельник вечером в 22.52 мужчина сообщил в Центр тревоги, что на его зерновом поле в деревне Койла в волости Вяйке-Маарья находится автомобиль Volkswagen Golf. Водитель автомобиля и владелец зернового поля договорились между собой, что водитель уберет машину с поля, не повредив зерно, и на данный момент желания начинать производство потерпевшая сторона не изъявляет.

Во вторник, чуть позже полуночи, в Центр тревоги поступило сообщение, что на 145-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру произошло ДТП, когда легковой автомобиль Ford Transit столкнулся с находившейся на дороге косулей. Водитель отбуксировал автомобиль, и полицейские на месте происшествия не понадобились.

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