Хуторянин обнаружил на своем поле чужой автомобиль

За прошедшие сутки в Центр тревоги поступило два сообщения о ДТП в Ляэне-Вирумаа. В волости Вяйке-Маарья Volkswagen выехал на зерновое поле, а в волости Кадрина под фургон Ford попала косуля.
В понедельник вечером в 22.52 мужчина сообщил в Центр тревоги, что на его зерновом поле в деревне Койла в волости Вяйке-Маарья находится автомобиль Volkswagen Golf. Водитель автомобиля и владелец зернового поля договорились между собой, что водитель уберет машину с поля, не повредив зерно, и на данный момент желания начинать производство потерпевшая сторона не изъявляет.
Во вторник, чуть позже полуночи, в Центр тревоги поступило сообщение, что на 145-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру произошло ДТП, когда легковой автомобиль Ford Transit столкнулся с находившейся на дороге косулей. Водитель отбуксировал автомобиль, и полицейские на месте происшествия не понадобились.