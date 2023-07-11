Хуторянин обнаружил на своем поле чужой автомобиль

В понедельник вечером в 22.52 мужчина сообщил в Центр тревоги, что на его зерновом поле в деревне Койла в волости Вяйке-Маарья находится автомобиль Volkswagen Golf. Водитель автомобиля и владелец зернового поля договорились между собой, что водитель уберет машину с поля, не повредив зерно, и на данный момент желания начинать производство потерпевшая сторона не изъявляет.