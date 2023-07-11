Таллиннские Дни моря предложат детям цирковое представление и забег

По словам руководителя проекта Таллиннских Дней моря Марье Тыэмяэ, в этом году много внимания будет уделено детским мероприятиям. «Предлагаем семьям с детьми различные занятия, начиная от веселых игр и заканчивая представлениями и концертами. В портах будут открыты детские зоны, игровые площадки, пройдут детские игры, представления и концерты», - добавила Тыэмяэ.

В круизной зоне Старого порта на протяжении Дней моря на променаде будет открыта детская площадка, также там появятся библиотечный велосипед и книжный шкаф. На игровой площадке маленькие посетители фестиваля смогут встретиться и поиграть с матросами. Дети смогут также посетить большой детский концерт.

В Летной гавани для детей откроют фестивальную детскую зону и игровую площадку. Также там будет курсировать музейный поезд и работать парк развлечений Sky Tivoli, который приготовит аттракционы для всей семьи. Еще детей ждут специальные игры на морскую тему.

Кроме того, в Летной гавани состоится танцевальное и песенное соревнование и парад маскотов, шоу мыльных пузырей, представление Эстонского детского театра «За семью морями», мастер-класс по подготовке к кризисным ситуациям, мини-ориентирование.

В портовом городке Ноблесснер состоится научное шоу Трех поросят, ежегодный забег Premia, выступление цирка OMAtsirkus; будет работать зона фабрики открытий PROTO.