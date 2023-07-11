Массовые протесты против судебной реформы в Израиле: людей разгоняли с помощью конной полиции и водометов

Огромные толпы людей, размахивающих флагами Израиля, во вторник утром перекрыли движение на основных магистралях страны. Люди ложились на дорогу, мешая проезду машин, запускали в воздух фаеры и вступали в стычки с полицией.

В деловом квартале Тель-Авива на разгон демонстрантов была брошена конная полиция, на въезде в Иерусалим против участников протестов применили водометы.

В результате было задержано более 40 человек, что, впрочем, не остановило демонстрантов, которые планируют продолжить свою акцию протеста.

Фото: Reuters

Фото: Getty Images

Путь к авторитаризму?

План реформы судебной системы, разработанный правительством Нетаньяху, в которое входит его собственная партия «Ликуд», а также ультранационалисты и ультраортодоксы, включает сразу несколько законопроектов и сразу после его публикации вызвал массовые протесты, которые не стихают вот уже более шести месяцев.

Этот план уже вызвал экономический кризис в стране, озабоченность у зарубежных партнеров и союзников Израиля и разговоры о том, что израильская демократия оказалась под угрозой, и страна движется в сторону авторитаризма.

Чтобы стать законодательством, так называемый законопроект «разумности» должен пройти три раунда голосования. Первый из них состоялся во вторник рано утром, когда под крики оппозиции «позор» Кнессет большинством в 64 против 56 проголосовал за законопроект.