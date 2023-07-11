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Внимательный автомобилист помог поймать пьяного водителя

Кевин Вольтер
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Фото: Caspar Sild

Сегодня днем бдительный автомобилист сообщил в Центр тревоги о подозрительно движущемся автомобиле у торгового центра Ваала в Раквере.

Автомобилист, выезжавший из Раквере в сторону шоссе Таллинн-Нарва, заметил, что водитель Toyota Proace, ехавший позади него, совершает странные маневры, заезжает на бордюры и не держит прямую линию.

«После виадука Няпи водитель пропустил Toyota, вызвал полицию и поехал за микроавтобусом. Микроавтобус выехал на шоссе, повернул на Убья, не справился с управлением и съехал в кювет», - рассказал начальник полицейского участка Раквере Вейко Оскин.

Звонивший пошел проверять водителя, съехавшего в кювет, и сразу понял, что тот пьян. Прибывшие вскоре сотрудники полиции задержали съехавшего в кювет водителя и установили, что он находится в состоянии криминального опьянения.

Пьяный водитель находился в машине один и не пострадал. Он был доставлен сотрудниками полиции в участок для разбирательства.

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