Внимательный автомобилист помог поймать пьяного водителя

Автомобилист, выезжавший из Раквере в сторону шоссе Таллинн-Нарва, заметил, что водитель Toyota Proace, ехавший позади него, совершает странные маневры, заезжает на бордюры и не держит прямую линию.

«После виадука Няпи водитель пропустил Toyota, вызвал полицию и поехал за микроавтобусом. Микроавтобус выехал на шоссе, повернул на Убья, не справился с управлением и съехал в кювет», - рассказал начальник полицейского участка Раквере Вейко Оскин.

Звонивший пошел проверять водителя, съехавшего в кювет, и сразу понял, что тот пьян. Прибывшие вскоре сотрудники полиции задержали съехавшего в кювет водителя и установили, что он находится в состоянии криминального опьянения.