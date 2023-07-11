Капитану сборной Эстонии по баскетболу придется искать себе новый клуб

Израильский баскетбольный клуб «Хапоэль» (Иерусалим) поблагодарил сегодня капитана сборной Эстонии Сийма-Сандера Вене за закончившийся сезон. Это означает, что второй год заключенного по формуле 1+1 контракта у эстонского баскетболиста отработать возможности не будет.
Вене в уходящем сезоне выходил на площадку в 17 матчах чемпионата Израиля в высшем дивизионе. Он проводил на площадке в среднем 18,8 минут за матч. Средняя результативность Вене составила 7,4 очка. Вене делал в среднем 2,1 подбора за игру. Обращает на себя внимание 50-процентная точность при трехочковых бросках (33 попадания из 66 попыток).
Заметную роль Вене играл и при выступлениях «Хапоэля» в Лиге чемпионов ФИБА. Он сыграл в этом турнире 15 матчей. Эстонский легкий форвард проводил на площадке в этом соревновании в среднем 16,3 минуты за матч, его средняя результативность - 5,7 очка за игру.