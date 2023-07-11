«Мы из телеграма всё узнавали, как и вы». Командир ЧВК «Вагнер» рассказывает, как для них прошел мятеж и что будет с наемниками дальше

Несмотря на то, что в Беларуси уже готовят лагеря для размещения наемников — в частности, по сообщениям белорусских властей, один из них разбит в районе города Осиповичи Могилевской области, — переезд пока не начат, и представители ЧВК «Вагнер» даже не осматривали возможные места размещения.

«Ага, построились в колонну и поехали к Батьке», — иронизирует Глеб. По его словам, ни о каких дальнейших действиях ему не сообщали, просто предложили ждать. Сам он контракт с Минобороны подписывать категорически не хочет, как и участвовать в боевых действиях где бы то ни было дальше. На вопрос, почему он тогда просто не покинет расположение наемников, Глеб говорит, что его «контракт не кончился — сами не уходят».

Про то, что из ЧВК «Вагнер» можно не уйти и после того, как контракт закончился, Би-би-си рассказывал бывший наемник ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев. По его словам, он сбежал из своего отряда и нелегально перешел границу с Норвегией именно после того, как после полугодового контракта его не отпустили с передовой.

«Я либо в ЧВК „Вагнер“ с ними <своими бойцами>, либо с радостью отдохну дома перед телевизором. И так думают все», — отвечает командир «Зомби» на вопрос интервьюера о перспективах влиться в ряды российских вооруженных сил.