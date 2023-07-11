Вильнюсский саммит НАТО: Столтенберг назвал условия вступления Украины в альянс

Сегодня на вильнюсском саммите страны НАТО согласовали декларацию по вопросу приема Украины в Альянс. По словам Йенса Столтенберга, союзники согласовали пакет из трёх элементов, чтобы приблизить Украине к членству в альянс.

«Сюда входит помощь в переводе армии на стандарты НАТО, создание формата Украина-НАТО, в котором у Украины будет голос наравне с членами Альянса, а также отмена стандартного плана вхождения в НАТО», - заявил генсек.

Он подчеркнул, что Украина получит приглашение в НАТО, когда на это согласятся все союзники и будут выполнены все условия.

«Все союзники по НАТО согласны, что невозможно принять Украину в альянс до завершения боевых действий», - заявил Столтенберг.