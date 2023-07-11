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Вильнюсский саммит НАТО: Столтенберг назвал условия вступления Украины в альянс

rus.postimees.ee
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Фото: Filip Singer / EPA / Scapix

На пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получит приглашение в НАТО, когда согласятся все союзники и будут выполнены все условия.

Сегодня на вильнюсском саммите страны НАТО согласовали декларацию по вопросу приема Украины в Альянс. По словам Йенса Столтенберга, союзники согласовали пакет из трёх элементов, чтобы приблизить Украине к членству в альянс. 

«Сюда входит помощь в переводе армии на стандарты НАТО, создание формата Украина-НАТО, в котором у Украины будет голос наравне с членами Альянса, а также отмена стандартного плана вхождения в НАТО», - заявил генсек. 

Он подчеркнул, что Украина получит приглашение в НАТО, когда на это согласятся все союзники и будут выполнены все условия.

«Все союзники по НАТО согласны, что невозможно принять Украину в альянс до завершения боевых действий», - заявил Столтенберг.

Также среди условий, которые должен выполнить Киев для вступления, Йенс Столтенберг назвал модернизацию институтов госуправления, включая сектор безопасности и обороны, борьбу с коррупцией и совместимость со стандартами НАТО.

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