Нетипичный случай: пьяная мать напала на сына

Поскольку к инциденту, произошедшему в волости Вильянди, были причастны алкоголь, острые предметы и телесные повреждения, было возбуждено уголовное дело по статье о ненадлежащем физическом обращении.

«Для полиции это необычный случай, поскольку обычно бывает наоборот: пьяный сын нападает на мать и, например, требует деньги, - заявил руководитель Вильяндиского отделения полиции Маргус Сассь. - Однако в этот раз все было наоборот, и мать пришлось задержать». Полицейские доставили ее в отделение полиции.

Однако в тот же день в волости Вильянди это был далеко не единственный случай насилия в близких отношениях, повлекший за собой возбуждение уголовного дела. В другом случае 44-летняя женщина сама обратилась в полицию и сообщила, что на нее напал ее 55-летний спутник жизни. Полицейские задержали пьяного мужчину. Точные обстоятельства произошедшего полиция установит в рамках уголовного производства.